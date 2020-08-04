الغانم: الاستجواب كان راقيًا في الطرح من قبل الطرفين وتم تقديم طلب طرح الثقة بالوزير

04 أغسطس 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان كان راقيًا وانتهى بتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، لافتًا إلى أنه وفقًا للإجراءات اللائحية تم تحديد يوم الأربعاء القادم 12 أغسطس للتصويت على الطلب.

وذكر الغانم في تصريح صحفي عقب الجلسة ” كما تابعتم في جلسة اليوم تم تأجيل بند الأسئلة وتقديم الاستجوابات بحيث تمت مناقشة الاستجواب الأول المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان”، مضيفًا “حقيقة أشكر الطرفين فالاستجواب كان راقيًا”.

وأوضح الغانم أن الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح سوف يناقش في الجلسة العادية القادمة بتاريخ 18 أغسطس.

وأشار الغانم إلى أن جدول الأعمال سيبدأ يوم غد ببند الأسئلة ثم بند طلبات المناقشة بشأن التعليم والصندوق الماليزي، يعقبها مجموعة من القوانين التي وزعت على جدول الأعمال بالإضافة إلى التصويت على بعض طلبات التحقيق.

وقال الغانم إنه إذا لم يتسن للمجلس استكمال جدول الأعمال يوم غد الأربعاء فسيطلب تمديد الجلسة إلى يوم الخميس.