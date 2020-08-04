نواب: سنقف سدا منيعا تجاه أي مشروع حكومي يمس جيوب مواطنين

04 أغسطس 2020 || أكد نواب على رفضهم لأي وثيقة اقتصادية تتضمن المساس بالمزايا التي كفلهاوالقانون للمواطنين، محذرين الحكومة من اللجوء إلى إصدار القرارات لرفع المعيشة على المواطن في بعض الجوانب التي لا تحتاج إلى إصدارها بقوانين.

وأجمع نواب في تصريحات متفرقة في مجلس الامة اليوم أن نقطة الارتكاز في استجواب وزير المالية هي الوثيقة الاقتصادية التي سوف تمس المواطنين من أصحاب الطبقة الوسطى، مشددين على أهمية وجود وقفة نيابية تجاه الوزير الحالي أو أي وزير يفكر في سد خلل الميزانية على حساب المواطن.

فمن جانبه استغرب النائب مبارك الحجرف قيام وزير المالية براك الشيتان بإرسال الوثيقة الاقتصادية إلى مجلس الوزراء على عكس وزراء سابقين لم يفعلوا ذلك.

واكد قناعته التامة في الوقوف ضد هذه الوثيقة، مشيرا الى انه في مجلس ٢٠١٣ حل المجلس ورفع سعر البنزين وانه يتوقع أن يحدث نفس هذا السيناريو.

وأشار إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء أعلن قبل شهرين عن عدم وجود رواتب لدفعها للمواطنين، متسائلاً من اين سيتم التعويض اليس من جيوب المواطنين والطبقة الوسطى؟ وتوقع النائب الحجرف ان ترفع الحكومة أسعار كلاً من البنزين والكهرباء فور انتهاء دور الانعقاد الحالي.

واكد دفاعه عن المواطن البسيط دون الالتفات لأي تجاذبات سياسية هنا او هناك، وأنه سيكون حجر عثرة أمام اي انتقاص للمزايا التي كفلها لهوالقانون للمواطن.

ومن جهتها قالت النائب صفاء الهاشم “انتهى استجواب وزير المالية مثل ما توقعت بتقديم ورقة طرح الثقة، وأتشرف بأنني أكون أحد الاسماء الموجودة في ورقة طرح الثقة، حيث من اول لقاء لي معه في اللجنة المالية عرفت ان الوزير غير متمكن من أدواته المالية ومن المعلومات التي يدلي بها وحذر بكلماته”.

وأضافت الهاشم أنه فيما يخص موضوع الاستبدال فقد تجنب الوزير الحضور للجنة المالية وكانت اجتماعاتنا مع الفريق الفني والمفروض ان يكون القرار من الوزير وليس الفريق الفني، وفيما يتعلق بتأسيس كيان للتمويل الإسلامي تحت مظلة التأمينات لم يحسم الوزير رأيه بشكل قاطع.

وشددت الهاشم على انه ” لن نسمح بتمرير الوثيقة الاقتصادية التي تتضمن رفع الرسوم وتخفيض الرواتب وتقلل الابتعاث للطلبة والعلاج بالخارج، مؤكدة انه “يجب ان المواطن الكويتي يحس بالرفاه في دولة الرفاه” .

وأيدت الهاشم تصريح النائب الحجرف والذي بين فيه ان وزير المالية السابق نايف الحجرف لم يمنح الفرصة التي منحت الشيتان وتم إنذاره بمهلة ” مغيب شمس ” وأيضا انه سيتضح في جلسة التصويت على طرح الثقة مواقف النواب منه”.

من جهته قال النائب خالد الشطي أن موقفه الداعم لسحب الثقة من وزير المالية يأتي لإبراء ذمته من أي زيادة أو تكاليف قد تفرض بعد فض دور الانعقاد نتيجة الوثيقة الاقتصادية التي قدمها الوزير.

واعتبر الشطي ان وزير المالية يستهدف من خلال الوثيقة جيب المواطن، مشيرا على اعترافه خلال الاستجواب بأنها محل نقاش في مجلس الوزراء وأنه هو من تقدم بها.

وبين أن الوثيقة الاقتصادية تتضمن تخفيض عدد العاملين بأجر مقابل عمل وبند المكافآت بنسبة 50 بالمئة، وتخفيض رواتب العاملين في الهيئة التدريسية بجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخفيض 50 بالمئة من المبالغ المخصصة للساعات الزائدة عن النصاب التدريسي بجامعة الكويت والمعهد التطبيقي والمعهد العالي للفنون المسرحية.

وأوضح أن الوثيقة تتضمن أيضا تخفيض الحد الأقصى للانتفاع من نظام التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» إلى مبلغ 4 آلاف دينار، وتخفيض بند العلاج بالخارج إلى 50 بالمئة، وتخفيض دعم الأندية الرياضية، ورفع المعدلات المطلوبة لابتعاث الطلبة إلى الخارج، وتطبيق ضريبة السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون دعم العمالة، وتخفيض نسبة 50 بالمئة من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتحميل نسبة الـ 5 بالمئة التي كانت تتحملها الحكومة على الموظفين.

ونوه بأن الوثيقة تتضمن تجميد كافة الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة والشركات التابعة للحكومة، مؤكدا أن وزير المالية تقدم بوثيقة تحتوي على إلغاء دعم المستودعات لكل من البنزين والكيروسين والديزل مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات، ورفع رسوم الكهرباء والماء ووقف الدعم عنهما.

وأكد أنه وعد الشعب الكويتي منذ أول يوم لدخول الانتخابات على عدم القبول بأي مساس بجيب المواطن، وبالتالي فإنه لا يستطيع اليوم أن يكون محللا لهذه الوثيقة الاقتصادية، مبينا أن واجبه السياسي والوطني يفرض عليه الاعتراض على إجراءات الحكومة بمثل هذه الوثائق.

وشدد على أن الحكومة قبل أن تقدم مثل هذه الوثائق وتذهب إلى زيادة أسعار الوقود والماء والكهرباء أن ترشد الإنفاق والرواتب المرتفعة التي تصل 15 ألف دينار في الحكومة ورواتب الوافدين التي ترقى على رواتب المواطنين، وأن توجه الترشيد إلى مصاريف الورود والولائم والإسراف في السفرات والرحلات.

وحذر من أن مثل هذه الوثائق يمكن أن تصدر بقرارات دون الحاجة إلى إصدارها بقوانين، في حين أن الضريبة هي التي تتطلب أن تصدر بقانون.

وأكد أن كل عضو سيتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب الكويت من خلال الوثيقة الاقتصادية التي لا مبرر لها في ظل عدم معالجة الهدر في المصروفات والتعدي على الأموال العامة.

وأكد النائب خليل الصالح تأييده طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان بسبب الوثيقة الاقتصادية، معتبراً أن هذه الوثيقة ستمس جيب المواطن إذا لم يتم التصدي لها.

وقال الصالح، إن جلسة اليوم هي جولة جديدة من العمل السياسي المميز في الكويت، مؤكداً رفضه لأي تهديد لاستقرار الحالة المعيشية للمواطن في ظل أزمة كورونا.

وأكد على أهمية توصيف هذه الوثيقة بانها افكار لتجميد رواتب الموظفين مؤقتا، مشدداً على ضرورة وقوف الجميع وقفة حقيقية تجاه هذا التوجه الحكومي.

ورأى ان هناك تناقضات في ردود وزير المالية الذي أعلن أن هذه الوثيقة هي مجرد افكار لا تمس جيب المواطن، ثم أكد الحاجة إلى ستة أشهر لتنفيذها ثم قال انها لن تنفذ في ٢٠٢٠، معتبراً أن هذه التناقضات تعطي رسالة بأن هناك نوايا مبيتة.

وقال الصالح إن سمعة وزير المالية طيبة لكن العمل السياسي له وضع اخر ولا يجب تلفيق هذا القانون والذي سيكون ضحيته هو المواطن.

وبدوره قال النائب أحمد الفضل انه بنى قراره في تأييده لطرح الثقة في وزير المالية على أن المنهج المتبع في وزارة المالية سيؤدي إلى الهاوية والدمار.

وبين الفضل ان محاور الاستجواب بعضها لا يرقى لطرح الثقة ومنها المحور الخاص بايرباص وأيضا مسؤولية الوزير عن الصندوق الماليزي.

وأوضح ان محور واحد هو الخاص بالوثيقة الاقتصادية هو المهم، لافتا إلى انه تابع هذه القضية في المجلس مع فريق من وزارة المالية لمدة 5 أشهر، وكان يتم البحث عن حلول وبدائل وتنظيم للدعومات السنوية التي تبلغ 4.

7 مليارات وهو مبلغ ضخم يعادل نصف الرواتب وما في حكمها.

وأشار الى مطالبة الوزير مرارا وتكرارا بأن يخرج ويوضح للناس إلا انه لم يتحدث عن رؤيته للوضع الاقتصادي، و كل ما قدمه ورقة هزيلة يريد أن يقضي فيها على الهدر من جيب المواطن وهي لا تفرق بين المواطنين حسب قدراتهم”.

وبين أن الوزير يريد خفض 50 % من العلاج في الخارج بينما لم يوفر البديل في الداخل، كما أنه يريد وقف البعثات الخارجية من دون أن يميز بين البعثات المميزة وغيرها، هذا غير زيادة سعر الديزل والكيروسين ومصادر الطاقة من دون دراسة.

وأضاف الفضل أن زيادة المحروقات تعني زيادة اسعار جميع السلع على المواطنين وهذا ما حدث سابقا عند زيادة الديزل .

ولفت إلى ان الدول حاليا وفي ظل الأزمة تعمل على خفض الضرائب والرسوم والتكاليف حتى يزيد الانفاق .

وأكد الفضل ان الوزير لم يذكر أي رقم عن الوفورات ومن الخطوات التي اقترحها 14 بند يتعلق جميعها بالخفض لكن لم يذكر رقم واحد عن توقعاته للناتج المحلي ولا وقت التطبيق ولا كلفة.

وأشار الفضل إلى أنه لايجوز ان يتم تطبيق نفس الخطوات على ذوي الدخل المحدود وهم نسبة كبيرة لأن المجتمع سيصبح بين فاحش الثراء والآخرين مشيرا إلى سمو الأمير يؤكد في افتتاح كل دور انعقاد على عدم المساس بذوي الدخل المحدود.

وأفاد أن الوزير وكل من هو مسؤول عن الملف الاقتصادي يرون أن اسهل شيء أن يلجأ إلى المواطن.

من جانب آخر قال الفضل إن استجواب وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هو القادم بصفتها رئيسة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اذا لم تأت بالحلول التي تم طرحها عليهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كما هي او يضيفوا عليها وينقحوها.

وقال انه “اذا لم تأت بحل في اجتماع اللجنة الأسبوع القادم فمن الآن سيتم التحضير للاستجواب الذي سيطال كل وزير متخاذل”.