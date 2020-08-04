الغانم يعزي نظيره في لبنان بضحايا انفجار مرفأ بيروت

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء ببرقية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأكد الغانم في برقيته وقوف الشعب الكويتي جنبا بجنب مع أشقائه في لبنان بهذا الظرف “العصيب” سائلا المولى جلت قدرته أن يرحم الضحايا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان دوى انفجار كبير قد وقع في مرفأ بيروت البحري داخل مستودع للمفرقعات بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.