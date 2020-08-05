الرئيس الغانم يفتتح جلسة «مجلس الأمة»

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس اليوم الأربعاء، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، لاستكمال جدول الأعمال.

ويستهل المجلس جلسته التكميلية بمناقشة بند الأسئلة والنظر في طلبي مناقشة بشأن مسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي، قضية الصندوق الماليزي.

ومدرج على جدول الأعمال طلب بتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير مفصل عن استثمارات الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط، كما أدرج 13 طلب مناقشة بالإضافة إلى 4 طلبات تحقيق.

ويحتوي الجدول على 61 تقريرًا للجان البرلمانية المختلفة، منها 5 تقارير للجنة الشؤون الخارجية عن اتفاقيات نمطية، وتقرير اللجنة الصحية بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومشروع الجواب على الخطاب الأميري وإيجارات العقارات وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء،