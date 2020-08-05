لبنان يتلقى أولى المساعدات الطبية من دولة الكويت

05 أغسطس 2020 || تسلم لبنان الیوم اولى المساعدات من الخارج وھي شحنة من المساعدات الطبیة المقدمة من دولة الكویت والتي نقلت بواسطة طائرة تابعة للقوة الجویة الكویتیة.

وقال مستشار وزیر الصحة اللبناني الدكتور حسین محیدلي في تصریح ل “باسم وزیر الصحة اشكر دولة الكویت حكومة وشعبا على الالتفاتة الإنسانیة وھذا لیس بغریب على الكویت التي وقفت الى جانب لبنان في كل المحن الذي تعرض له والكویت ھي السباقة دائما”.

وشدد على متانة ما یجمع الشعبین الكویتي واللبناني متمنیا ان تحمل الأیام المقبلة كل الخیر للبلدین الشقیقین.

ومن جھته قال مساعد امر قاعدة عبد الله المبارك الجویة العقید الركن طیار عبد العزیز اللوغاني ان “المساعدات الكویتیة تتضمن اسرة طبیة وكراسي مدولبة وأجھزة تنفس وادویة وضمادات وكمامات.

وأعرب عن الحزن إزاء “الحادث الألیم الذي أصاب الشقیقة لبنان” مقدما تعازیه للشعب اللبناني.

وتم تسلیم المساعدات على ارض مطار رفیق الحریري الدولي بحضور المستشار في سفارة دولة الكویت لدى لبنان عبد الله الشاھین والملحق الدبلوماسي سیحان السیحان والعقید سعود السبتي من المكتب العسكري ومستشار وزیرالصحة اللبناني محیدلي وممثل عن قیادة الجیش اللبناني.

وكانت وزارة الخارجیة الكویتیة قد اكدت في بیان “دعم الكویت للشقیقة لبنان في مواجھة اثار ھذا الحادث الالیم وتجاوز تداعیاتھ ووقوفھا الى جانب الاشقاء في لبنان بما یحفظ امنھم واستقرارھم”.

واجرى وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح اتصالا بنظیره اللبناني حسن حمد وابلغه انه بناء على توجیھات سامیة من سمو نائب الامیر وولي العھد الشیخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وانطلاقا من حرص دولة الكویت على الوقوف مع الاشقاء في لبنان والتضامن معھم فقد تقرر تقدیم مساعدات طبیة عاجلة لمجابھة اثار الانفجار الضخم وتجاوز تداعیاته.

وكان الانفجار الذي وقع امس في احد مستودعات مرفأ بیروت ویضم شحنة من نیترات الامونیوم تقدر ب2750 طنا ادى الى سقوط 80 قتیلا و4 الاف جریح فضلا عن عدد من المفقودین.

«إع»