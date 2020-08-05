وزير النفط: سندرس تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ونرد على الملاحظات والتوصيات الواردة فيه

05 أغسطس 2020 || أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.

خالد الفاضل الفاضل أن الحكومة تؤمن بمد يد التعاون مع مجلس الأمة وليس لديها ماتخفيه من أوراق أو مستندات تطلبها اللجان البرلمانية.

وأوضح الفاضل في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص القطاع النفطي والذي تم تعجيل النقاش فيه اليوم لم يكن مدرجا على جدول الأعمال ولم يتسنى للحكومة الاطلاع على كافة التوصيات فيه كونه أرسل رسميا للحكومة يوم السبت قبل الجلسة وكانت عطلة عيد الأضحى لذلك فإن الحكومة كانت قد طلبت تأجيل مناقشته للجلسة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة كانت قد شكلت لجنة وزارية من مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لدراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه لكن هذه اللجنة لم تطلع على التقرير وكذلك النقاش مع التنفيذين في قطاع النفط.

وأضاف انه بعد أن تم التصويت على إحالة التقرير وتوصياته إلى الحكومة فمن المؤكد ان الحكومة ستدرس التقرير مشيرا إلى أن القطاع النفطي يذخر بالكفاءات والقيادات القادرة على الرد على ماورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات.