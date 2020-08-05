العدساني: سأستجوب رئيس الوزراء لو عبر وزير المالية “طرح الثقة”

05 أغسطس 2020 || قال النائب رياض العدساني إن هناك كتابًا صدر من وزارة المالية إلى وزارة الكهرباء والماء بعد استجواب وزير المالية يفيد بدراسة رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء.

وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن هذا الكتاب يثبت صحة التوجه الحكومي لرفع الرسوم على المواطنين وهذا الأمر يتحمله رئيس الوزراء.

وأضاف ” لو عبر وزير المالية من طرح الثقة فسوف يستجوب رئيس الوزراء لأنه أصبح يتبنى الوثيقة الاقتصادية”.

وجدد العساني رفضه جملة وتفصيلًا أي رفع أسعار على المواطنين أو المساس بحقوقهم ومكتسباتهم.