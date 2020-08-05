المكراد: قانون الإطفاء إضافة مادية ومعنوية وصحية لرجال الإطفاء

05 أغسطس 2020 || أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أن إقرار قانون الإطفاء في مجلس الأمة يعتبر يوم تاريخي لرجال الإطفاء مشيرا إلى أن القانون يحمي بالدرجة الأولى الأمن المجتمعي من خلال وضع الضوابط والضبطية القضائية للقضاء على المخالفات في المباني والمنشآت وقال المكراد في تصريح بمجلس الأمة عقب الجلسة اليوم ان القانون الذي اقره المجلس اليوم يعتبر إضافة مادية ومعنوية وصحية لرجال الإطفاء وأسرهم من خلال البدلات والمميزات الأدبية والمستشفى التخصصي ولجنة العلاج بالخارج لرجال الإطفاء وأسرهم.

وأضاف أن القانون يشمل أيضا إنشاء كلية الإطفاء وهي كلية اكاديمية بالتعاون مع جامعة الكويت ويكون لها شهادات معتمدة وتلبي حاجات قوة الإطفاء العام في المستقبل من رجال الإطفاء ومهندسين الإطفاء وضباط الإطفاء .

وتوجه المكراد بالشكر للنواب ولجنة الداخلية والدفاع بالمجلس وإلى مجلس الوزراء مبينا ان هذا القانون في صالح رجال الإطفاء وسوف يلمسون ذلك في القريب العاجل.