نواب : جلسة اليوم من أهم جلسات دور الانعقاد الحالي في الانجاز التشريعي

05 أغسطس 2020 || أكد نواب أن جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء واحدة من أهم الجلسات في دور الانعقاد الحالي حيث تضمنت تشريعات تعالج عددا من القضايا المهمة، معتبرين هذه الجلسة بانها جلسة إنجاز تشريعي”.

واعرب النواب في تصريحات متفرقه عن شكرهم لكل من ساهم في الاقرار والموافقه على القوانين الخمسة، مؤكدين اهميتها وانهل ستحدث نقلة نوعية في مجالاتها المختلفة.

ومن الجلسات المهمة جدا والتي ضمت مجموعة من القضايا تمت مناقشتها إضافة إلى القوانين التي اقرت حيث وافق المجلس على 5 منها ولم يقبل أحد القوانين.

فمن جهته قال النائب محمد الدلال في تصريح صحفي عقب جلسة اليوم التكميلية إن قانون حق الاطلاع من القوانين المهمة جدا وأن الكويت مطالبة به حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسوف يعزز الشفافية.

وأضاف أن قانون الحماية من العنف الأسري أحد القوانين المهمة ويتعلق بمراكز الايواء وحماية أفراد الأسرة كافة من أي نوع من العنف الناجم داخل الأسرة وتمت الموافقة عليه بالمداولة الأولى.

وأكد أن قانون الإيجارات سوف يعالج إشكالية الإيجارات خلال أزمة كورونا، مضيفا ان المجلس ناقش أيضا قانون الولاية الصحية للمرأة وذلك بالتدخل الطبي في حال عدم وجود ولي الأمر أو كان هناك حاجة لوجودها لرعاية أبنائها ان القانون سوف يمنح دور أكبر للمرأة في الفترة المقبلة.

من جانب آخر قال الدلال إن المجلس ناقش موضوعين مهمين يتعلق الأول بالصندوق الماليزي والآخر يتعلق بتقرير لجنة التحقيق في قضايا النفط، لافتا الى أنه امتنع عن التصويت بسبب وصول التقرير منذ اقل من أسبوع ويضم أكثر من 400 صفحة واليوم كان مطلوب منا التصويت دون مناقشة او توصيات.

واعتبر انه من أسس العمل البرلماني المناقشة والتدقيق على التوصيات وابداء الرأي فيما انتهت اليه لجنة التحقيق، وأن التصويت دون مراعاة ذلك هو تفريغ للعمل البرلماني من محتواه.

وأكد الدلال في ختام تصريحه أن القطاع النفطي قطاع حيوي ومهم لأنه هو الشريان الرئيسي لدوره في الجانبين التنموي والاستثماري.

ومن حانبه قال النائب احمد الفضل القوانين التي تم اقرارها اليوم قوانين مهمة تعالج قضايا حيوية في المجتمع منها ما يخص الاسرة والعنف الاسري وتم الموافقة عليه مداولة اولى وعاد الى اللجنه المختصه للنظر فيه، وقانون حق الاطلاع الذي يعزز موقف الكويت في قوائم الشفافية العالمية وسيكون مجدي للحركة البحثية الاكاديمية والتسويقية والتي لها علاقة بالاعمالواشاد الفضل باقرار قانون الاطفاء الذي اعتبره ثمرة جهود رجال الاطفاء الذين حملوا لواءه طوال تلك الفترة التي كان فيها محل نقاش مثمنا جهود اللواء خالد المكراد والذي ثابر على القانون وهو في ختام مشواره الوظيفي مما يدل على اخلاصه في العمل وولاءه المطلق له معتبرا انه مثال يحتذى بهكما اشاد الفضل باقرار حق الولاية الطبية للأم مطمئنا بان الاخت والزوجة سيتم اضافتهم في قانون المهن الطبية والذي سيتم مناقشته واقراره في اللجنة للصخية الاسبوع المقبل ومن ثم يدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.

وفيما يتعلق بمشروو قانون معالجة الاثار الاقتصادية لكورونا اكد الفضل ان اغلبية النواب انحازوا الى صوت العقل والمنطق ورفضوا القانون لانه يجور على حق العامل لانه سيكون مجبرا من رب العمل على الموافقة على خصم 50‎%‎ من راتبه والشركة في ظل هذا القانون غير مطالبه بالتفسير مشيرا الى انه لي كل الدول راتب للموظف اخر ما ينظر اليك في الاصلاحات الماليه لان الاسر تعيش من خلال هذا الراتب.

واوضح ان الاولى بالحكومة معالجة المصاريف غير الضرورية، ثم البدء برواتب المسؤولين والمدراء على ان يكون الاستقطاع من راتب الموظف هو اخر ما يتم اللجوء اليه وعلق قائلا ” الحمد لله اليوم سقط القانون الى غير رجعه”.

واضاف ان النواب اليوم اسقطوا الخطأ غير اننا نحتاج الى المعالجة الصحيحة من خلال تشريع تقدمت به وعدد من النواب ونتمنى انتهاء اللجنة التشريعية من دراسته سريعا ليحال الى اللجنة الصحية الذين نأمل في تعاونهم لاقراره في اسرع وقت.

واعتبر الفضل ان الحل الذي يريده المقيدون على الباب الخامس هو الدعم المادي المباشر وضخ سيولة بهذه المشاريع معربا عن دعمه لهذا التوجه باعتبار ان المبالغ الني تضخ في الباب الخامس ستعود بالايجاب على الاقتصاد، مشيرا الى سماع النواب اليوم من سمو رئيس مجلس الوزراء كلاما مبشرا متمنيا تطبيقه على ارض الواقع في اسرع وقت.

ومن ناحيته قال النائب عبد الله الكندري إن مجلس الأمة سيناقش في الجلسة المقبلة قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص الذي طال انتظاره.

وأضاف الكندري في تصريح بمجلس الأمة اليوم ان القانون الذي سيتم اقراره باذن الله يعتبر اثبات لمدى جدية الحكومة في دعم القطاع الخاص.

ولفت إلى ان هناك بعض الاعتراضات عليه لكن المبالغ المالية المطلوبة محجوزة في البنوك في انتظار إقرار القانون ولا توجد مبالغ جديدة سيتم صرفها من الخزانة العامة وبالتالي آن الأوان كي يسعد العاملين في القطاع وأيضا كي يكون هناك ثقة في تصريحات الحكومة بدعم العاملين في القطاع الخاص.

ومن جهة اخرى بارك الكندري للعاملين في الإطفاء والحماية المدنية والدفاع المدني إقرار قانون الإطفاء الجديد بعد مرور 38 سنة على صدور القانون الخاص بهم منذ عام 82.

وبين أن القانون الجديد منحهم امتيازات وحقوق تتجاوز 15 امتياز لم تكن موجودة في القانون القديم فلأول مرة يتم إنشاء كلية خاصة للإطفاء وأيضا مستشفى خاص لتوفير الرعاية لهم وكذلك لأول مرة يتم إلزام الدولة بانشاء لجنة خاصة لعلاجهم في الخارج.

وتوجه الكندري بالشكر لكل من ساهم في إقرار القانون وأيضا لرجال الإطفاء على مايبذلونه من جهد في الليل والنهار من أجل حماية وراحة أهل الكويت.