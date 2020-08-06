«التطبيقي»: استئناف الفصل الدراسي الثاني للكليات والمعاهد إلكترونيا الأحد المقبل

06 أغسطس 2020 || أعلن عمید القبول والتسجیل بالھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب الدكتور مشعل المنصوري عن استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام «2019-2020» للكلیات والمعاھد عبر المنصة التعلیمیة الإلكترونیة الخاصة بالھیئة اعتبارا من الاحد المقبل.

وشدد المنصوري في تصریح صحفي الیوم على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بمواعید المحاضرات المقررة سابقا بضوابط الحضور والغیاب المتبعة في لوائح الدراسة المعتمدة في الكلیات والمعاھد.

وأضاف أن الدراسة عن بعد تعتبر تجربة جدیدة على طلاب وطالبات الھیئة في ظل الظروف الحالیة موضحا أنھا ستكون میسرة لتفاعل الجمیع معھا ولإنجاحھا واتمام متطلبات الفصل التكمیلي لھا وتحقیق النتیجة الإیجابیة المطلوبة وذلك بعد التدریب الالكتروني الذي تلقته الھیئة التدریسیة والتدریبیة والطلابیة على تطبیق برنامج «مایكروسوفت تیمز» وتطبیق «مودل» وبرنامج «مایكروسوفت».

وبین أن فترة التقدیم لطلبات تغییر التخصص والتحویل بین الكلیات التطبیقیة للفصل الدراسي الأول «2020-2021 » ستكون خلال الفترة من 23 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل متمنیا النجاح والتوفیق لكافة منتسبي الھیئة من الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن فترة الاختبارات النھائیة للكلیات والمعاھد ستكون خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل حتى 6 أكتوبر المقبل مضیفا أن بقیة المواعید التي تخص الدراسة والتدریب بالكلیات والمعاھد مطروحة على الموقع الالكتروني للھیئة.

وأكد المنصوري حرص «التطبیقي» البالغ على مستقبل أبنائھا الطلبة منتسبي كلیاتھا ومعاھدھا لافتا إلى أن الھیئة تعمل على تذلیل كل الصعوبات التي قد تحول دون استكمال طلبة الھیئة لدراستھم بكل أریحیة ویسر.

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