«الصحة»: 620 إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 70045 وتسجيل وفاة واحدة

06 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 620 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید – 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 70045 حالة في حین تم تسجیل حالة وفاة واحدة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 469 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ اليوم إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 620 السابقة تضمنت 423 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 23ر68 في المئة و197 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 77ر31 في المئة.

وبالنسبة إلى توزع الإصابات حسب المناطق الصحیة أوضح أنھا جاءت بواقع 220 في منطقة الأحمدي الصحیة و139 في منطقة الجھراء الصحیة و100 في منطقة الفروانیة الصحیة و82 في منطقة حولي الصحیة و79 في منطقة العاصمة الصحیة.

وعن آخر المستجدات في أقسام العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بداخلھا بلغ 127 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید – 19» وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7966 حالة.

وبین أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة بلغ 3599 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 522200 فحص.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 704 إصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید – 19» 61610 حالات.

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