عبدالله الكندري: إضافة «الثلاسيميا» إلى برنامج «عافية» للمتقاعدين

تقدم النائب عبدالله الكندري باقتراح برغبة ينص على إضافة مرض الثلاسيميا إلى برنامج عافية للمتقاعدين.

وقال الكندري في الاقتراح «جاءت التغطيات بالوثيقة التأمينية المشمولة للتأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين لتشمل الأمراض المزمنة دون ادراج مرض «الثلاسيميا – Thalassemia» ضمن هذه الفئة كما شملت بنود صرف الأدوية للأمراض المزمنة بإمكانية حصول المؤمن عليه على أدويته دورياً بزيارة الصيدلية دون مراجعة الطبيب في كل مرة عن طريق تعبئة نموذج أدوية الأمراض المزمنة وارساله للشركة».

واضاف «ولما كان مرض «الثلاسيميا» من الفئات المشمولة ضمن الأمراض المزمنة وفق المقاييس الطبية التي تراعي في شمولية التأمين الصحي، ونظراً لما تعاني هذه الفئة خاصة مع انتشار مرض كورونا واحتياجاتهم للرعاية الخاصة، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة بإضافة مرض الثلاسيميا المزمن الى وثيقة التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين عافية».