عبد الله الكندري يقترح إضافة مرض الثلاسيميا المزمن إلى “عافية”

06 أغسطس 2020 || أعلن النائب عبد الله الكندري أنه تقدم باقتراح برغبة لإضافة مرض الثلاسيميا المزمن إلى وثيقة التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين «عافية».

ونص الاقتراح على ما يلي: جاءت التغطيات بالوثيقة التأمينية المشمولة للتأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين لتشمل الأمراض المزمنة دون إدراج مرض ” الثلاسيميا – Thalassemia “ضمن هذه الفئة كما شملت بنود صرف الأدوية للأمراض المزمنة بإمكانية حصول المؤمن عليه على أدويته دوريًّا بزيارة الصيدلية دون مراجعة الطبيب في كل مرة عن طريق تعبئة نموذج أدوية الأمراض المزمنة وإرساله للشركة.

ولما كان مرض ” الثلاسيميا ” من الفئات المشمولة ضمن الأمراض المزمنة وفق المقاييس الطبية التي تراعي في شمولية التأمين الصحي، ونظرًا لما تعاني هذه الفئة خاصة مع انتشار مرض كورونا واحتياجاتهم للرعاية الخاصة.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي: “إضافة مرض الثلاسيميا المزمن إلى وثيقة التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين عافية “.