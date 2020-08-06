الفضالة يطالب بسرعة إنجاز تعديل قانون المهن الطبية و” نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص”

06 أغسطس 2020 || طالب النائب يوسف الفضالة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بسرعة إنجاز تعديل قانون المهن الطبية، بما يسمح بالولاية الصحية للزوجة والأخت والبنت على المريض فاقد الإرادة، حتى يتسنى للمجلس إقراره في الجلسة المقبلة.

وقال الفضالة في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن تعديل قانون المهن الطبية سيتم مناقشته في اللجنة الصحية الأسبوع المقبل بحسب ما تعهد مقرر اللجنة، متمنيا أن يتم إنجاز القانون في الجلسة المقبلة حتى يتم استكمال النقص التشريعي في هذا الجانب.

وأضاف أن جلسة مجلس الأمة أمس شهدت إقرار 6 قوانين مهمة من بينها قانون الولاية الصحية للمرأة، موضحا أن هذا القانون ينقسم إلى شقين الشق الأول الخاص بتعديل قانون الجزاء بما يحقق الولاية الصحية للأم في حال إجراء العمليات الجراحية وهو ما تم في جلسة الأمس، والشق الثاني هو المتعلق بتعديل قانون المهن الطبية لإضافة الزوجة والأخت والبنت لتشملهم الولاية الصحية أيضا.

وأفاد بأن الجلسة شهدت أيضا التصويت على إحالة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول إلى الحكومة بما تضمنه من توصيات، وكذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الصندوق الماليزي.

واضاف ” كما شهدت الجلسة إقرار قانون قوة الإطفاء الذي يعد حقا اساسيا لرجال الإطفاء، إضافة الى إقرار تعديل قانون الإيجار بما يساعد ضمن حزمة من التشريعات في حل المشاكل التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا”.

وأعرب الفضالة عن أسفه بسبب التعنت الحكومي الذي حال دون إقرار تعديل قانون معالجة آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص، مبينا أن عدم موافقة الحكومة على استثناء العمالة الوطنية في القطاع الخاص من القانون اضطر النواب إلى رد القانون.

وافاد بأن الجلسة شهدت أيضا إقرار قانون حق الإطلاع في المداولتين الأولى والثانية، والمداولة الأولى لقانون الحماية من العنف الأسري .

وأعرب الفضالة عن تطلعه إلى إقرار المزيد من القوانين في الجلسة المقبلة ،لا سيما المداولة الثانية لقانون نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص الذي تقدم وعدد من النواب بطلب لاستعجاله، مؤكدا أن رئيس مجلس الأمة اطلع على الطلب وسيكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة.