العدساني مجددا رفضه للوثيقة الاقتصادية: سنتصدى لكل من يريد المساس بجيوب المواطنين

06 أغسطس 2020 || قال النائب رياض العدساني ان محاور استجواب وزير المالية براك الشيتان سبق وان استجوب بشأنها الوزير السابق د.

نايف الحجرف وما طرأ عليها من تغييرات يتعلق بالوثيقة الاقتصادية وقضية الصندوق الماليزي، مجددا رفضه المساس بجيوب المواطنين من خلال هذه الوثيقة.

وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم ان ” محاور الاستجواب الذي تم تقديمه للحجرف تضمنت الاستبدال الربوي الذي لم يتم معالجته حتى الآن والديون المستحقة وحسابات العهد والاحتياطي العام والارباح المحتجزة وصندوق الموانئ ومدير التأمينات الاجتماعيه الأسبق”، مؤكدا ان “جميعها تم ادراجها في استجواب الشيتان إضافة إلى الوثيقة الاقتصادية والصندوق الماليزي”. واعتبر ان “من وقف مع استجواب الحجرف من المفترض بديهيا ان يقف مع استجواب الشيتان” مستغربا الاتهامات الموجهة له بالتعسف في استخدام السلطة”.

وقال العدساني انه وفقا للمادة 100 منفانه يحق محاسبة الوزير حال وجود اخفاقات و سمو رئيس الوزراء، مؤكدا ان ما استجد على استجواب الوزير الحالي هو الوثيقة الاقتصادية التي قدمت بالفعل في حين ان الحجرف اكتفى بتصريحات عن فرض ضرائب.

وأكد العدساني ان الوثيقة بها مساس مباشر بجيوب المواطنين، مجددا رفضه هذا الأمر جملة وتفصيلا، مستغربا حديث بعض النواب من ان الوزير لا يسائل عن الوثيقة الاقتصادية، مؤكدا ان وزير المالية هو المسؤول عن السياسة المالية والحساب الختامي وكيفية اعداد الميزانيه والمراقبه عليها.



وأشار إلى أن “هناك العديد من المستندات الرسمية التي تؤكد بأن وزارة المالية أرسلت كتابا لوزارة الكهرباء لدراسه رفع الرسوم، وان وزارة المالية هي من تعد الدراسة وترفعها للجهات الحكومية”.

وقال العدساني ” هناك اخفاقات متتالية لوزير المالية الحالي منها عدم امتلاك رؤية اقتصادية واللجوء الى الدين العام، اضافة الى التجاوزات المالية والإدراية في الجهات التابعة له”.