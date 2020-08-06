الدمخي: وحدة التحريات المالية قامت بدورها في قضية “الصندوق الماليزي”

06 أغسطس 2020 || قال النائب د.

عادل الدمخي إن بيان الحكومة في جلسة أمس أنكر العلاقة بقضية الصندوق السيادي الماليزي، معتبرًا أن هذا البيان فارغ من محتواه، مطالبًا رئيس الوزراء بالتحرك للمحاسبة وتكليف الوزراء المعنيين بالتحقيق في ملابسات القضية.

وتساءل الدمخي في تصريح صحفي بمجلس الأمة كيف تنكر الحكومة علاقتها بالصندوق والبلاغات التي وصلت من ماليزيا بدخول الأموال بالحسابات؟وبين الدمخي أن أول إخطار من البنوك كان في ٤ اكتوبر ٢٠١٦ تلقته وحدة التحريات من البنك الصناعي الصيني المحدود يتعلق بمعاملة مالية مثيرة للشك.

وأشار إلى أن البنك أوضح أن هناك نزاعًا داخليًّا بين الشركاء وليست محاولة غسيل أموال وتولت وحدة التحريات المالية كتابة التقرير بالكامل.

وتابع الدمخي أن وحدة التحريات تلقت إخطارًا آخر من بنك الخليج في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ يضم الأشخاص نفسهم الذين وردت أسماؤهم في الإخطار الأول.

وأضاف أن البنك رد بأنه لا توجد عمليات تشغيلية حقيقية لدخول أموال بهذا الحجم بالحسابات إنما هناك تضخم، وأن الوحدة ضمت هذا الإخطار مع الإخطار السابق للارتباط.

وزاد الدمخي وتلقت الوحدة إخطارًا في ١١ ديسمبر ٢٠١٦ من بنك الخليج ذكر أن هناك عمليات ذات قيمة حيوية على الحساب وقررت الوحدة ضم هذا الإخطار مع الإخطارين السابقين.

وأشار الدمخي إلى أنه في ٢٤ ابريل ٢٠١٧ حولت وحدة التحريات الإخطارات الثلاثة إلى وزارة الداخلية كونها جهة من الجهات المختصة متضمنة أسماء الشركاء وهم المتهم الأول وشريكه السوري.

وأوضح أن الردود كانت تأتي من وزارة الداخلية موضحة أن هذا الخلاف بين أطراف الشركة ولا وجود لشبهة جناية غسل أموال.

وأعرب الدمخي عن أسفه من أن كل هذه الإخطارات والتضخم في الحسابات التي تتجاوز مئات الملايين لم يتم التحرك بشأنها ويتم التبرير على أن هذا خلاف بين الشركاء على الرغم من أن الأموال أتت من الخارج.

وأضاف الدمخي أنه في ١٠ سبتمبر٢٠١٧ تلقت الوحدة من بنك أي سي بي سي إخطارًا عن عملية مالية مشتبه فيها تمت بتاريخ ٢٨ اغسطس ٢٠١٧ وقدم الدليل بخصوص ذلك وأن المبلغ الكبير الذي تلقته إحدى الشركات والذي حول لحساب المتهم الأول، وتم إخطار الوحدة من قبل البنك بأن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خارج الكويت.

وأشار إلى أن الوحدة فحصت وجمعت المعلومات وتابعت هذه المعاملات وأثناء دراستها تلقت الوحدة في ٦ فبراير ٢٠١٨ إخطارًا جديدًا من بنك أي سي بي سي لعملية سابقة مشبوهة لذات الأشخاص.

وأوضح أن الإخطار تضمن دلائل الاشتباه بإجراء تحويل من الشركة المملوكة للمتهم الأول إلى شركة خارجية في صفقة شراء سلع وبغرض بيع لطرف آخر وأن الصفقة لم تتم والأموال لم ترجع للحساب علمًا بأن البنك أخطر الوحدة بعد تحويل هذه المبالغ إلى الخارج .

وقال الدمخي ضمت الوحدة لتحرياتها الإخطار الرابع والخامس ووسعت دائرة البحث وأعدت تقريرها وفي ١٢ يوليو ٢٠١٨ إحالته إلى وزارة الداخلية بصفتها جهة من الجهات المختصة.

ولفت إلى أنه في ٦ فبراير ٢٠١٨ وردت إفادة من الداخلية إلى الوحدة لم تتناول ما تقدمت به الوحدة من دلائل اشتباه ولم تقم الداخلية باتخاذ إجراءات لهذا الشأن.