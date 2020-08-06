سفارة الكويت بالقاهرة: يمكن لمواطنينا العودة للبلاد عبر طيران من خارج إطار الدول المحددة بتعميم «الطيران المدني»

06 أغسطس 2020 || قالت سفارة الكویت في القاھرة إنھا تتابع عن كثب وعلى تواصل مع المواطنین الكویتیین المتواجدین في مصر وخاصة أبنائھا الطلبة.

وأكدت السفارة في بیان صحفي اليوم أنه نظرا لتوقف حركة الطیران بین دولة الكویت وجمھوریة مصر العربیة الشقیقة بسبب جائحه «كورونا» فقد تم إبلاغ المواطنین الكویتیین الراغبین بالعودة إلى البلاد أنھ بإمكانھم الحجز على أي من شركات الطیران التي تشغل إلى مصر من خارج إطار الدول التي حددھا تعمیم الادارة العامة للطیران المدني في الكویت.

وأشارت إلى أنھا متواصلة في أداء واجبھا في تقدیم أي مساعدة للمواطنین الكویتیین الراغبین بھا وتذلیل أي عقبات تواجھھم على مدار الساعة على أرقام الطوارئ التالیة: «0020121044449 »و«0020121044448» مجددة الدعوة للمواطنین للتواصل معھا في حال الحاجة لأي مساعدة.

«إع»