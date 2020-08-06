«الصحة» تسير غدا طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان لمجابهة تداعيات انفجار بيروت

06 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسییر طائرة مساعدات طبیة جدیدة یوم غد الجمعة إلى العاصمة اللبنانیة بیروت ضمن جسر المساعدات الإنسانیة والطبیة المقدمة للأشقاء في لبنان إثر الانفجار الكبیر الذي شھده مرفأ بیروت الثلاثاء الماضي.

وقالت «الصحة» في بیان صحفي الیوم إن المساعدات المقدمة بالتعاون مع وزارتي «الخارجیة» و«الدفاع» وبإشراف من وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح تأتي بناء على التوجیھات السامیة من سمو نائب الأمیر وولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بتخصیص مساعدات عاجلة للأشقاء في لبنان بعد تعرضھ لھذا الانفجار الذي ألحق أضرارا مادیة جسیمة.

جدیر بالذكر أنھ ضمن مساعي دولة الكویت لإغاثة الشعب اللبناني قدمت جمعیة الھلال الأحمر الكویتي في وقت سابق من الیوم 36 طنا من المواد الطبیة للصلیب الأحمر اللبناني دعما لجھوده في الإغاثة.

وقام بتسلیم المساعدات التي نقلت عبر طائرة تابعة للقوة الجویة الكویتیة رئیس مجلس إدارة «الھلال الأحمر» الدكتور ھلال السایر على رأس وفد من الجمعیة مبینا أن “تجھیز الطائرة تم في وقت قیاسي مع حمولة 35 طنا من المعدات الطبیة الثقیلة وتجھیزات للمستشفیات ومواد للعملیات الجراحیة وأدویة وأكیاس للدم إلى جانب التجھیزات المخصصة لجائحة فیروس كورونا المستجد وكذلك حلیب للأطفال”.

وأكد السایر استمرار نقل المساعدات في الأیام المقبلة عبر الجسر الجوي القائم بین لبنان والكویت متوجھا بالشكر لوزارة الدفاع للدور الذي تقوم به في نقل المعدات والمساعدات.

«إع»