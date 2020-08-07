«الصحة» : 682 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 70727 .. وتسجيل حالتي وفاة

07 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 682 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19 «خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 70727 حالة في حین تم تسجیل حالتي وفاة إثر اصابتھما بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 471 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال682 السابقة تضمنت 461 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 6ر67 في المئة و221 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 4ر32 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 176 حالة في منطقة الاحمدي الصحیة و152 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و130 حالة في منطقة الجھراء الصحیة و118 حالة في منطقة حولي الصحیة و106 حالات في منطقة العاصمة الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 124 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید-19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7926 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 4086 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 526286 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین لمداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیةالتباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنھ المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 720 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید-19 «62330 حالة.