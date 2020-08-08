«الصحة» : 472 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 71199 وتسجيل 3 حالات وفاة

08 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم السبت تسجیل 472 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19 » خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71199 حالة في حین تم تسجیل 3 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 474 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 472 السابقة تضمنت 320 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 8ر67 في المئة و152 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 2ر32 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 112 حالة في منطقة الجھراء الصحیة و104 حالات في منطقة الاحمدي الصحیة و96 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و87 حالة في منطقة العاصمة الصحیة و73 حالة في منطقة حولي الصحیة.

وبین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 125 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید-19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7919 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 2844 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 529130 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین لمداومة الأخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصیات وكل ما من شأنه المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة الكویتیة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 476 إصابة خلال ال24 ساعة الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید-19 » 62806 حالات.