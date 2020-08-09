وزير التربية: نحن أمام مرحلة حاسمة لعودة حركة التعليم

09 أغسطس 2020 || أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي أن «التربية» أمام مرحلة تاريخية حاسمة لعودة حركة التعليم التي لا تريد الوزارة لها أن تتوقف وهي فرصة لمراجعة الذات في كيفية معرفة المحافظة على التعليم في وقت الأزمات.

وقال الوزير الحربي في تصريح للصحفيين على هامش جولته اليوم الأحد على عدد من المدارس في منطقتي مبارك الكبير وحولي “إننا تعلمنا رؤى جديدة ونظريات وكان هناك إصرار على المواصلة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي كان يجتمع بي أسبوعيا لإطلاعه على كل جديد في هذا الجانب”.

وأضاف أن جميع مكونات الوزارة على المستوى الإداري والتعليمي والتوجيه الفني والإدارات المدرسية عملت خلال الأشهر الأربعة الفائتة بجد واجتهاد “والآن نقوم برصد هذه التجربة بشكل مقنن وسوف نكون بمنتهى الواقعية والشفافية”.

وذكر أن الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم «عن بعد» ليس بالأمر السهل “فهو أن ننتقل من بناء معرفي إلى آخر ومن فضاء إلى فضاء لكن ما يبعث على الارتياح أن التقنيات دخلت إلى حياتنا قبل هذه الجائحة ما سهل الأمور لدينا”.

وبين أن وزارة التربية دائما ما تؤكد أهمية الحق في التعليم وأن حكومة دولة الكويت متمسكة بهذا الحق في التعليم “وقد تم وضع خطط واضحة ولا أخفي عليكم لم تكن بالأمر السهل إذ واجهتنا صعوبات مختلفة لكن بمشيئة الله وحماس الشباب تجاوزنا كل العقبات”.

وقال الوزير الحربي “إن العام الدراسي التكميلي بدأ في التاسع من أغسطس الجاري وينتهي في السابع عشر من سبتمبر المقبل وسيكون توزيع الشهادات على الطلاب والطالبات في العشرين من سبتمبر “وسوف أشارك أبنائي وبناتي هذا التفوق”.

وشدد على أن وزارة التريبة تسير الآن بثلاثة اتجاهات عن التعليم عن بعد أولها الصف الثاني عشر “الذي بدأ اليوم ونعمل لأن تكون انطلاقة العام الدراسي المقبل في الرابع أكتوبر المقبل”.

وأفاد بأن “الجميل في الأمر إعداد 11930 فصلا افتراضيا في «الثاني عشر» وتفعيل 457 ألف حساب لطلبتنا إضافة إلى 73 ألف حساب مفعل للمعلمين وعشرة آلاف حساب مفعل للمشرفين ورؤساء الأقسام والتوجيه الفني وسوف نقيم التجربة بكل شفافية وتحركنا مصلحة الوطن ومستقبل الكويت”.

وتطرق إلى العام الدراسي الجديد لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية مؤكدا أن رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى لا يمكن أن يكون تعليمها عن بعد وهذا يؤثر على صحة الطفل النفسية والتركيبة السيكولوجية “لذلك استعضنا عن ذلك بتسجيل حصص تعليمية سوف تبث على تلفزيون دولة الكويت”.