«تنمية الموارد» تتسلم الردود الحكومية على “تعديل التركيبة السكانية” نهاية الأسبوع الجاري

09 أغسطس 2020 || ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها اليوم قضية التركيبة السكانية، واستمعت الى عرض حكومي حول مشاكل التفاوت في اعداد الجاليات والاتجار في البشر والخدم ، اضافة الى اليات لمتابعة حلول هذه المشاكل.

وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح عقب الاجتماع الذي عقد بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ان اللجنة طالبت الجانب الحكومي بمنحها جداول زمنية محددة لتعديل التركيبة السكانية.

واضاف ان اللجنة ستتسلم من الجانب الحكومي نهاية الاسبوع الجاري الردود النهائية حول المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة السكانية.

واوضح الصالح ان توزيع الاوزان بين الجاليات سيجعل هناك استقرارا من الناحية الأمنية نتيجة تناسب وقرب الاعداد من بعضها ، اضافة الى تجنب التفوق الكاسح لجالية معينة على الجاليات الأخرى في العدد.

واضاف الصالح ان اللجنة وصلت الي مرحلة تكاد تكون نهائية فيما يخصهذا الملف ، لافتا الى ان الوزيرة العقيل وفريقها قدموا للجنة مشروعاً به حلول لمشاكل اعداد الجنسيات والاتجار بالبشر وغيرها اضافة الى آليات متابعة حلول هذه المشاكل.

وأشار إلى أن العرض الحكومي اليوم كان متميزاً وقادرا على التنفيذ، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من الجانب الحكومي تقديم القوانين التي يحتاجونها خلال هذا الاسبوع ليتم الموافقة عليها في المجلس ومنح اللجنة القوة في تفعيل تنفيذ التركيبة السكانية.

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