«الداخلية» تدشن تطبيقًا إلكترونيًّا لخدمات الإدارة العامة للمرور

06 أغسطس 2020 || دشنت وزارة الداخلیة تطبیق Traffickw للھواتف الذكیة لخدمات الإدارة العامة للمرور ضمن جھودھا الرامیة للتخفیف عن المواطن والمقیم وسرعة إنجاز المعاملات.

وبحسب بیان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في «الداخلیة» یزود التطبیق مستخدمیه بإشعارات المخالفات المروریة غیر المباشرة ودفع المخالفات وتحدید أماكن وجود العوائق المروریة على الطرق ونوعھا «حوادث جسیمة – سقوط حمولة – تعطل تقاطع» وذلك لتجنب استخدامھا ومنع حدوث ازدحامات.

ویوفر التطبیق كذلك خدمات حجز مواعید اختبار الحصول على رخصة القیادة وحجز موعد ترخیص المركبات والطلبات والنماذج المتعلقة برخص القیادة فضلًا عن تقدیم الشكاوى والاقتراحات وتحدید المواقع الخاصة بإدارات المرور في محافظات البلاد الست.

ونقل البیان عن وكیل وزارة الداخلیة الفریق عصام النھام قوله إن نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حریص على مواصلة التطور التكنولوجي ورفع مستوى الخدمات داخل المؤسسة الأمنیة لا سیما سرعة إنجاز المعاملات.

واستمع إلى شرح مفصل من مساعد المدیر العام للإدارة العامة للمرور لشؤون تنظیم السیر والتراخیص العمید یوسف الخده حول الخدمات التي یوفرھا التطبیق وآلیة التسجیل فیه بما یحقق أقصى درجات الاستفادة.

واطلع النھام على الشعبة الخاصة بتفریغ كامیرات المراقبة المثبتة داخل الدوریات وآلیة العمل ورفع التقاریر إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشیدًا بجھود قطاع المرور والعملیات، داعیًا إلى بذل المزید من الجھد للارتقاء بالخدمات المروریة.

«إع»