«الصحة»: 687 إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 72400 وتسجيل 4 وفيات

10 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 687 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 72400 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 482 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ687 السابقة تضمنت 443 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 48ر64 في المئة و244 حالة لغير الكويتيين بنسبة 52ر35 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 168 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و168 في منطقة الجهراء الصحية و147 في منطقة الفروانية الصحية و117 في منطقة حولي الصحية و87 في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 117 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7890 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 3450 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 535803.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 509 إصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 64028 حالة.

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