الفضل يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لمعالجة أوضاع المسجلين على الباب الخامس

10 أغسطس 2020 || طالب النائب أحمد الفضل الحكومة بعدد من الإجراءات لمعالجة أوضاع المسجلين على الباب الخامس في ظل أزمة كورونا، تتعلق بعودة فتح الأسواق، ومعالجة مسألة تخفيض أجور العاملين فيها بقرار من مجلس الوزراء.

وقال الفضل في تصريح بمجلس الأمة اليوم إنه تقدم باقتراح برغبة لحث الهيئة العامة للقوى العاملة باستصدار قرار من مجلس الوزراء بإعفاء جميع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع الأجور كاملة للعاملين في تلك المشاريع.

وأضاف أن هناك اتفاقًا ما بين رب العمل والعامل برضاه في التنفيذ وهم أغلبهم راغبون بذلك، مشيرًا إلى أن الاقتراح يقتضي تقديم كتاب بذلك إلى الجهات المعنية حتى يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء.

وأوضح الفضل أن اقتراحه يستند إلى نص المادة ٥٧ من قانون العمل الأهلي والتي تجيز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى الموسسات المالية المحلية، معتبرًا أن عدم وجود بند صريح يسمح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخفيض الرواتب مراعاة للظروف الحالية عيب قانوني. وعن الشركات الكبيرة قال الفضل إنه سيتقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون العمل الأهلي بغرض تمكين صاحب العمل في الحالات الاستثنائية من تنظيم العمل ووضع الخطوات اللازم اتباعها قبل المساس برواتب الموظفين.

ونوه إلى أهمية إلزام الشركات بإثبات الضرر وقطع المصاريف غير الضرورية وبعدها تتجه للرواتب العالية وأخيرًا أصحاب الرواتب الأقل. وطالب الفضل من جهة أخرى بالانتهاء من موضوع المراحل الخمس والسماح للناس بفتح أنشطتها التجارية مراعاة للظروف المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كاشفًا عن أن ١٥٪؜ من المشاريع تم إغلاقها وأن نسبة أخرى في اتجاه الإغلاق إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع يعني العودة للمساعدات الحكومية أو باب التوظيف، مطالبًا جميع الجهات الحكومية المتصلة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة بتقديم تسهيلات تعالج أوضاعها.

وفي موضوع أكد الفضل قناعته بما انتهى إليه المجلس بشأن المشروع الحكومي لمعالجة آثار كورونا لوجود عيوب جسيمة تخللت مواد هذا القانون، مؤكدًا أهمية تقديم قانون بديل يخدم أصحاب الباب الخامس في التفاوض مع عمالتهم لتخفيض رواتبهم، ولا يجعل جميع العاملين في القطاع الخاص تحت الباب الثالث في مهب الريح.