مجلس الوزراء يقر مشروع إقامة الأجانب يهدف إلى مكافحة تجارة الإقامات والتربح غير المشروع

10 أغسطس 2020 || عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظھر الیوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء.

وقال نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إنه أحاط سمو رئیس مجلس الوزراء المجلس علما في مستھل اجتماعه بالحالة الصحیة المستقرة لحضرة صاحب السمو الأمیر حفظه الله ورعاه وبالتحسن الإیجابي الذي تشھده حالة سموه.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتیاحه واطمئنانه سائلا المولى عز وجل أن یمن على سموه حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافیة وأن یعیده إلى أرض الوطن في القریب العاجل.

كما أحیط المجلس علما بتوجیھات سمو نائب الأمیر حفظه الله بتقدیم معونات ومواد إغاثة عاجلة إلى الأشقاء في جمھوریة لبنان الشقیقة لمواجھة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بیروت یوم الثلاثاء الماضي.

وبھذا الصدد أحاط سمو رئیس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج مشاركة وفد دولة الكویت في مؤتمر المانحین للبنان عبر تقنیة الاتصال المرئي یوم أمس الأحد بتنظیم من فخامة الرئیس الفرنسي بالشراكة مع الأمم المتحدة والذي شارك فیه عدد من قادة العالم وقد تعھد المؤتمر بتقدیم مساعدات عاجلة للبنان تقارب 300 ملیون دولار لمساعدة الشعب اللبناني في تجاوز تداعیات انفجار مرفأ بیروت وقد أعلنت دولة الكویت أمام المؤتمر عن إعادة تخصیص المبالغ المتبقیة من الالتزامات المسبقة على الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة بقیمة 30 ملیون دولار أمریكي وذلك بالاتفاق مع الحكومة اللبنانیة لتغطیة تكالیف إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن الانفجار على أن ینفذ الصندوق ھذه المشروعات إضافة إلى مساعدات طبیة وغذائیة عاجلة بقیمة 11 ملیون دولار.

ومجلس الوزراء إذ یتابع بعمیق الحزن والأسى الآثار الناجمة عن الانفجار الھائل في مرفأ بیروت وما ترتب علیه من نتائج بالغة الضرر أودت بحیاة العدید من الضحایا والآلاف من الجرحى والمفقودین وخلف أضرارا مادیة جسیمة لیعبر عن خالص تعازیه ومواساته لجمھوریة لبنان الشقیقة ولأسر الضحایا خاصة لیؤكد على تضامن دولة الكویت مع الأشقاء في لبنان ومساندة كل جھد یسھم في التخفیف من آثار ھذه الكارثة الإنسانیة المفجعة.

وبمناسبة انتھاء موسم الحج لھذا العام ونظرا لما تمیز به موسم الحج ھذا العام من تنظیم رائع وآمن في ظل مخاطر تفشي فیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «فقد أشاد مجلس الوزراء بالاستعدادات الاحترازیة الدقیقة والجھود المنظمة التي بذلتھا المملكة العربیة السعودیة الشقیقة لتأمین سبل أداء شعائر الحج لضیوف الرحمن بكل سھولة ویسر عكست صورة حضاریة رائعة ونموذجا طیبا لالتزام الأشقاء في المملكة وحرصھم على حمایة صحة وسلامة الحجاج في ھذه الظروف الاستثنائیة التي یمر بھا العالم أجمع وذلك وفاء للمسؤولیة التاریخیة المقدسة التي شرف بھا المولى عز وجل المملكة الشقیقة لرعایة وخدمة الحرمین الشریفین سائلا العلي القدیر أن یجزي الأشقاء في المملكة خیر الجزاء.

ثم اطلع نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح المجلس على قیام الھیئة العامة للمعلومات المدنیة بإطلاق تطبیق «ھویتي» الذي یتیح للمواطنین والمقیمین إصدار بطاقة مدنیة رقمیة لتعریف ھویة الفرد في كافة المعاملات الحكومیة وغیر الحكومیة وكذلك خدمة التصدیق لضمان الدخول الأمن على الخدمات والمعاملات الإلكترونیة وخدمة التوقیع الالكتروني موضحا أن ھذه البطاقة تمثل بدیلا رقمیا للبطاقة المدنیة یؤدي إلى تسھیل إنجاز المواطنین والمقیمین لكافة الخدمات وقد أشاد المجلس بھذا التطبیق الإیجابي منوھا بالجھود الطیبة التي تقوم بھا الھیئة العامة للمعلومات المدنیة وقرر التعمیم على كافة الجھات الالتزام بالاعتداد بالبطاقة المدنیة الرقمیة الصادرة عن تطبیق ھویتي والعمل بموجبھا.

ومن جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح حول مستجدات الوضع الصحي في البلاد وتفاصیل البیانات والإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات والشفاء والوفیات ومن یتلقون العلاج.

كما اطلع المجلس على توصیتي لجنة الشؤون القانونیة بشأن مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب ویھدف مشروع القانون إلى معالجة وتسویة أوجه القصور والثغرات التي أبرزھا الواقع التطبیقي لقانون إقامة الأجانب الذي صدر منذ ستة عقود وقد تضمن المشروع جملة من الأحكام التي تستھدف التنسیق في الإجراءات وأحكام الرقابة على مظاھر الالتفاف والتحایل على القانون ومكافحة الاتجار بالإقامة والتربح غیر المشروع فیھا كما یتضمن المشروع الإجراءات الكفیلة بضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لھا بممارسته وأن یتحمل المعیل أو صاحب العمل وكذلك من ساھم في تشغیل عمالة غیر مرخصة مسؤولیة ونفقات إبعاد المخالفین كما تضمن مشروع القانون العقوبات الرادعة التي من شأنھا ردع الممارسات غیر القانونیة والحد منھا.

ومن جانب آخر استعرض المجلس أیضا مشروع قانون بشأن مزاولة مھنة الطب والمھن المساعدة لھا وحقوق المرضى والمنشآت الصحیة الذي یستھدف تنظیم مزاولة ھذه المھن وتقنین التعاملات الطبیة بمؤسساتھا وطواقمھا البشریة وحقوق المرضى وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونین ورفعھما لسمو نائب الأمیر حفظه الله تمھیدا لإحالتھما إلى مجلس الأمة.

واطلع مجلس الوزراء على توصیة اللجنة بشأن مرئیات لجنة الشؤون الاقتصادیة للمساھمة في دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة وحث الجھات المعنیة على سرعة إقرار برنامج المشتریات الحكومیة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذ القانون رقم «74 «لسنة 2019 والخاص بتعدیل أحكام القانون رقم «49 «لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والنظر في فتح الأنشطة والأعمال التجاریة والأسواق مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الصحیة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصیة لجنة الشؤون الاقتصادیة بشأن التقریر السنوي لجھاز متابعة الأداء الحكومي لعام 2019 واطلع على العرض المرئي المقدم من رئیس جھاز متابعة الأداء الحكومي الشیخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قیادیي الجھاز المتضمن شرحا لما تضمنه التقریر من مخالفات لدى متابعة المشروعات الحكومیة ودراسة تقریر دیوان المحاسبة عن تنفیذ میزانیة 2019/2018 وكذلك الاقتراحات والتوصیات العامة والخاصة المطلوب اتخاذھا من قبل الوزارات والجھات الحكومیة.

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجھود الطیبة التي بذلت في أعداد التقریر وقرر تكلیف كافة الجھات باتخاذ الإجراءات الكفیلة بمعالجة الملاحظات وتنفیذ التوصیات الواردة بالتقریر وذلك بما یضمن الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتكلیف الجھاز بمتابعة تنفیذ تلك التوصیات.

ثم أحیط مجلس الوزراء علما بتوصیة اللجنة بشأن خطة عمل اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب للتحضیر لعملیة التقییم المتبادل القادم لدولة الكویت وقرر تكلیف اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بتكثیف الجھود وبذل المزید من التعاون مع الجھات الحكومیة التالیة «وزارة الخارجیة- وزارة الداخلیة- وزارة المالیة- وزارة الشؤون الاجتماعیة- ھیئة أسواق المال- الھیئة العامة لمكافحة الفساد- وحدة التحریات المالیة الكویتیة- بنك الكویت المركزي- النیابة العامة- الإدارة العامة للجمارك» لتحقیق المتطلبات الدولیة لعملیة التقییم بما یحافظ على سمعة ومكانة دولة الكویت الدولیة المعھودة.

كما احیط المجلس علما بتوصیة اللجنة بشأن تقاریر مكاتب المراقبین المالیین عن النصف الثاني من السنة المالیة 2020/2019 وأثنى مجلس الوزراء على جھود العاملین بجھاز المراقبین المالیین المبذولة في إعداد تلك التقاریر.

كما ناقش المجلس توصیة اللجنة بشأن تقریر الھیئة العامة للقوى العاملة بشأن المزایا والخدمات الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة المسجلین بإدارة خدمة أصحاب الأعمال التابعة للھیئة وقرر مجلس الوزراء تكلیف الھیئة العامة للقوى العاملة بالتنسیق مع الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة والجھات ذات الصلة لاستكمال الجھود المبذولة في دعم أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة وموافاة مجلس الوزراء بمزید من الإجراءات المحفزة لأصحاب تلك المشاریع والتي من شأنھا خلق بیئة عمل آمنة لھم وحمایتھم من الاثار المترتبة جراء أزمة تداعیات جائحة فیروس كورونا المستجد وذلك خلال أسبوعین من تاریخه .

ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصیة الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة بشأن سبل معالجة الأوضاع البیئیة القائمة في جون الكویت وقرر مجلس الوزراء تكلیف الھیئة العامة للبیئة بالتنسیق مع وزارة الأشغال العامة والجھات التي تراھا مناسبة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع البیئیة القائمة في جون الكویت وتنفیذ الحلول المؤقتة والدائمة لضمان تلافي المخاطر المحتملة على البیئة البحریة والساحلیة في دولة الكویت، وموافاة مجلس الوزراء بتقریر مفصل بما تم بھذا الشأن وذلك خلال شھر من تاریخه.

ھذا وقد أبن مجلس الوزراء وزیر التجارة والصناعة الأسبق أحمد راشد الھارون الذي وافاه الأجل المحتوم مؤخرا والمجلس إذ یستذكر جھود وإسھامات الفقید الوطنیة لیتوجه إلى الباري عز وجل بالدعاء بأن یتغمد الفقید بواسع رحمته ویسكنه فسیح جناته.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السیاسیة وآخر المستجدات على الساحتین العربیة والدولیة حیث أعرب عن أسفه البالغ لحادث تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طیران الھند إكسبرس في مطار كالیكوت الدولي بجنوب الھند یوم الجمعة الماضي والتي أسفرت عن وفاة عدد من ركابھا وإصابة آخرین وقد عبر المجلس عن تعازیه لفخامة رئیس جمھوریة الھند الصدیقة ولأسر الضحایا خاصة.

ثم أشاد مجلس الوزراء بالجھود التي بذلتھا السلطات الأمنیة البحرینیة والتي أسفرت عن إحباط عملیتي تھریب مواد متفجرة لمملكة البحرین وضبط سیارتین محملتین بالمتفجرات مؤكدا وقوف دولة الكویت مع المملكة الشقیقة وتأییدھا لكافة الإجراءات المتخذة لحمایة أمنھا واستقرارھا.