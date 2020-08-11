«المالية» البرلمانية ترجئ التصويت على تعديلات «احتياطي الأجيال» إلى الأحد المقبل

أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم التصويت على مشروع القانون الخاص بتعديل مرسوم رقم ١٩٧٦/١٠٦ في شأن احتياطي الاجيال القادمة، إلى الأحد المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح عقب الاجتماع ان مشروع القانون يتكون من مادتين، تتعلق الأولى بإيقاف التحويل من حساب الاحتياطي الى حساب الأجيال القادمة في حالة وجود عجز مثل الحاصل حاليا نتيجة تداعيات وباء كورونا، لافتة إلى وجود بعض الخلافات بين الحكومة واللجنة على صياغة المادة.

وأوضحت ان المادة الثانية تشير إلى عدم جواز السحب إطلاقا من احتياطي الاجيال القادمة، مضيفة أن “هذه نقطة كانت مثار اهتمام اللجنة من جهة عدم ملاحظة جدية من الحكومة لوضع برنامج لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وعجز الاحتياطي نتيجة تهالك اداري ومالي على مدى سنوات طويلة”.

وأكدت أن هذا التعديل يفترض ان يتزامن مع تعديل المادة ٨ من القانون رقم ١٩٧٨/٣١ والخاص بقواعد إعداد الميزانية العامة، كاشفة عن الاتفاق مع الحكومة على تعديل تلك المادة بعدما يتم التصويت يوم الاحد القادم على تعديلات “الاحتياطي العام”.

من جانب أخر، قالت الهاشم ان “استمرار عجز الميزانية سبب غضبا شعبيا عارما، ورغم ذلك جاءت الحكومة بالوثيقة الاقتصادية لتقسم ظهر المواطن، مؤكدة رفضها لأي مبادرات في هذا الجانب.

وأضافت، “المواطن مستعد يعطيكم عيونه لكن أن رأى تحسن في الخدمات”، مطالبة سمو رئيس الوزراء بإجراء إصلاحات في فريقه الحكومي ليكون في مستوى تطلعات الشعب الكويتي.