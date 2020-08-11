الغانم: تسلمت استجوابًا من النائب الحميدي السبيعي لوزير التربية

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تسلمه رسميًّا استجوابًا من النائب الحميدي السبيعي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي مكونًا من محورين.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم أن الاستجواب سيدرج على أول جلسة قادمة، مبينًا أنه وفقًا للمادة 135 من اللائحة الداخلية تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير التربية بهذا الاستجواب.

وأوضح الغانم أنه يحق للوزير التأجيل في الجلسة القادمة لأنه لم تستكمل المدد اللائحية المطلوبة وهي أربعة عشر يومًا، أو مناقشة الاستجواب إن رغب في ذلك.