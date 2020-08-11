«الصحة»: 668 إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 73068 وتسجيل 4 حالات وفاة

11 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 668 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 73068 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 486 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ668 السابقة تضمنت 432 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 67ر64 في المئة و236 حالة لغير الكويتيين بنسبة 33ر35 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 210 حالات في منطقة الأحمدي الصحية و121 حالة في منطقة حولي الصحية و119 حالة في منطقة الجهراء الصحية و112 حالة في منطقة الفروانية الصحية و106 حالات في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد – 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7823 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 3658 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 539461 فحصًا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 731 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد – 19» 64759 حالة.

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