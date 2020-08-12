الرئيس الغانم يفتتح جلسة طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان، وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم الخاصة.

وقال الرئيس الغانم: نظرا للظروف الصحية الراهنة ارجو من النواب والوزراء الالتزام بالاجراءات الصحية.

ويعقد مجلس الامة جلسة للتصويت على طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان على خلفية الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني.

يذكر إنه بعد جلسة مناقشة الاستجواب يوم الثلاثاء الماضي تقدم 10 نواب بكتاب طرح الثقة، وفي المقابل أعلن نحو 25 نائبا تأييدهم تجديد الثقة بالوزير الشيتان.