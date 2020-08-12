الرئيس الغانم: طلب طرح الثقة بوزير المالية نوقش في جو ديمقراطي راق

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن مجلس الأمة ناقش في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان في جو ديمقراطي راق.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة التي رفض فيها مجلس الأمة طرح الثقة بوزير المالية أنه تم اتباع كافة الإجراءات اللائحية.

وذكر أن مجلس الأمة سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة عادية لاستكمال ومناقشة بقية بنود جدول الأعمال.

وكان مجلس الأمة رفض في جلسته الخاصة في وقت سابق اليوم طرح الثقة بوزير المالية حيث أظهرت نتيجة التصويت على الطلب التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من إجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا.