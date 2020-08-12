الرويعي وأبل يقدمان استجوابا لوزير التربية.. من 5 محاور

قدم النائبان عودة الرويعي وخليل أبل استجوابا لوزير التربية سعود الحربي من خمسة محاور.

وتضمنت المحاور:

المحور الأول

التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع منصة «بوابة الكويت التعليمية»

المحور الثاني

الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة

المحور الثالث

الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية

المحور الرابع

مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي

المحور الخامس

منع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج

وقال الرويعي «اخر واحد اتوقع ان اقدم استجواب لوزير التربية وقد يكون ذلك لعدة اسباب، والدعم واضح من اللجنة التعليمية لكل من شانه تعزيز جهود وزارة التربية وما يبذله الوزير من بداية الازمة الصحية، ومنذ توليه حقيبة الوزارة ونيله ثقة سمو الامير وثقة الشعب بعد اداء القسم، الا اننا راينا من خلال القرارات الاخيرة والخطوات التي اتبعت من الوزير لم تكن بالتساوى المطلوب ولا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه باللجنة التعليمية ويفترض ان يهتم بها كاولوية».

واضاف الرويعي في تصريح للصحافيين ان من المحاور التي تضمنها استجواب وزير التربية عدم وجود سياسة واضحة في ملف التعامل مع ازمة كورونا وما نتج عن التعليم عن بعد والتجهيزات المدارس والقرارت المتعلقة بذلك مع وجود تراكمات سابقة لم يعالجها الوزير الذي تحدثت معه بدعم كامل لمواجهة كورونا على اساس التعاون مع اللجنة التعليمية مبينا انهم لم يروا اي تعاون لما يهدد المستقبل التعليمي عبر القرارت التي اتخذت بسبب سياسة غير واضحة المعالم والاهداف والرؤى من اجل شراء الوقت» .

وذكر الرويعي ان الوزير كان يهدف الى الوصول الى عنق الزجاجة برحيل المجلس بانقضاء المدة القانونية له ولكن للاسف ورغم ثقتنا بجهود اخواننا في وزارة التربية الا ان كل ذلك لم يستثمر وضاعت جهودهم هباء منثورا لمواجهة هذه الازمة التي كشفت الاقنعة والضرر الذي وقع على اركان التعليم بسبب نتيجة السياسة التي لانعرف وجهتها من الوزير».