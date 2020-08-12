الغانم: مجلس الأمة جدد الثقة بوزير المالية والجلسة شهدت أجواء راقية وأديرت بحيادية

12 أغسطس 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن المجلس جدد الثقة بوزير المالية براك الشيتان، مؤكداً أن الجلسة شهدت أجواء ديمقراطية راقية وأديرت بحيادية.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب جلسة التصويت على طرح الثقة أنه تم اتباع كل الإجراءات اللائحية في الجلسة ووفقا للائحة أعطى المجلس الحديث لاثنين من المؤيدين للطلب بالترتيب والأولوية لمن وقع على الطلب، بالإضافة إلى اثنين من المعارضين للطلب في جو ديمقراطي راق عقبه التصويت على الطلب.

وقال الغانم” تم تجديد الثقة بوزير المالية وبعدها طلب الوزير الكلمة وهذا ليس في اللائحة وأعطيته الكلمة”.

وردا على سؤال صحفي بشأن ما ذكره أحد الخبراء الدستوريين بأن الوزير لم يعط فرصة للرد قال الغانم ” كل ما أرجوه هو أن يقرأ اللائحة ويفهمها ويعرف أن اللائحة تنص على حديث اثنين من مؤيدي طلب طرح الثقة بآلية معينة واثنين من معارضي الطلب”.

وأوضح الغانم أنه لا يوجد شيء في جلسة طرح الثقة يلزم الرئيس بإعطاء فرصة الحديث للوزير، لافتا الى أنه مع ذلك عندما طلب الوزير الفرصة أعطيت له.

واستطرد الغانم قائلا ” هذا جو ديمقراطي والآراء كلها تحترم سواء كانت مؤيدة أو معارضة أيا كان فمن يحاسب النائب هم ناخبوه”.

وأكد الغانم أن الاستجواب أدير بحيادية بشهادة كل الأطراف وأن جلسة طرح الثقة أديرت أيضاً بحيادية، مبيناً أن جلسة يوم الثلاثاء المقبل عادية يستكمل فيها جدول الأعمال.