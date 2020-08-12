الغانم: تسلمت استجوابا من النائبين عودة الرويعي وخليل أبل لوزير التربية

12 أغسطس 2020 || أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تسلمه رسميا استجوابا من النائبين الدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل عبد الله أبل إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم أنه وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزير بهذا الاستجواب وسيدرج في أول جلسة مقبلة يوم الثلاثاء المقبل.

وحول إمكانية دمج هذا الاستجواب مع الاستجواب الذي قدمه النائب الحميدي السبيعي قال الغانم” وفقا للائحة إذا كان هناك ارتباط فيمكن أن يكون هناك قرار من المجلس بدمج الاستجوابين ولكن هذا سابق لأوانه”.

وذكر الغانم” سأتحدث مع جميع مقدمي الاستجوابين ومن ثم أطلعكم على أي تطور”.