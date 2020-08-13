«الداخلية والدفاع» ترفض مقترح شطب المشاركين في «الفرعيات» من سجلات الناخبين والمرشحين لانتخابات مجلس الأمة

13 أغسطس 2020 || رفضت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها اليوم اقتراحا بتعديل أحكام القانون رقم ١٩٦٢/٣٥ بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالانتخابات الفرعيات.

وأوضح عضو اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بمجلس الأمة أن التعديل يخص المادة ٤٥ من القانون والتي تنص في فقرتها الخامسة على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعيه أو دعى إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر بين المنتمين لفئة او طائفة معينة”.

وبين ان مقترح التعديل ينص على أن ” كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعى اليها أو شارك فيها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة يستوجب الشطب من سجلات الناخبين وشطب المرشح من سجل المرشحين واسقاط العضوية في حاله الإدانة”.

وأشار حماد إلى ان “اللجنة انتهت بعد النقاش والتصويت عليه إلى الرفض بالإجماع ويبقى النص الحالي كما هو عليه”.