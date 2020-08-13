وزير التربية يتفقد المنصة التعليمية واستعدادات العام الدراسي الجديد

13 أغسطس 2020 || تفقد وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي استودیوھات المنصة التعلیمیة والاستعدادات لتصویر الحلقات العلمیة للعام الدراسي الجدید 2020/2021.

وقال بیان صحفي للوزارة اليوم إن الدكتور الحربي اطلع على عملیة تسجیل المواد التعلیمیة مشیدا بجھود جمیع القطاعات المشاركة في المنصة والتوجیھات الفنیة والمعلمین.

من جانبھا قالت الموجهة العامة لمادة الاجتماعیات إیمان السویحل وفقا للبیان إن تصویر الحلقات العلمیة بدأ صباح أمس الأربعاء في ستة استودیوھات تصویر لجمیع المراحل التعلیمیة من المرحلة الابتدائیة حتى المرحلة الثانویة.

وأعربت السویحل عن شكرھا وتقدیرھا لكل الموجھین والمعلمین ورؤساء الأقسام وجمیع الإدارات في الوزارة على جھودھم المبذولة في تصویر الحلقات العلمیة.