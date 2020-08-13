«الموانئ» توفر مخزنا مبردا بمساحة 10 آلاف متر مربع لتأمين المخزون الغذائي

13 أغسطس 2020 || قامت مؤسسة الموانئ بتخصیص مخزن مبرد في میناء الشویخ تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع لاستخدامه لتخزین السلع والمواد الغذائیة الأساسیة والمستلزمات الطبیة والأدویة.

وذكرت المؤسسة في بیان صحفي الیوم ان توفیر المخزن المبرد یأتي في إطار استمرارھا بتنفیذ توجیھات مجلس الوزراء بتأمین المخزون الغذائي في دولة الكویت وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

واشار البیان الى ان مدیر عام مؤسسة الموانئ الشیخ یوسف عبدالله صباح الناصر الصباح عقد اجتماعا ضم ممثلي جمیع الجھات ذات العلاقة وھم وزارة التجارة ووزارة الدفاع ووزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك وممثلي بعض الشركات المتخصصة في استیراد الأغذیة.

واضاف البیان ان الاجتماع یھدف الى معرفة الاحتیاجات اللازم توافرھا من قبل جمیع الأطراف والبنود اللازم توافرھا في العقود المبرمة بینھا وبین المؤسسة.

وقال الشیخ یوسف العبدالله خلال الاجتماع ان المخزن المبرد المذكور یحتوي على جمیع الخدمات والتجھیزات المطابقة لاشتراطات الامن والسلامة.

واكد ان مسؤولیة مؤسسة الموانئ ھي الحفاظ على معاییر الأمن والسلامة المتفق علیھا دولیا والمنصوص علیھا في المدونة الدولیة لأمن السفن والمرافق المینائیة والتي تلزم موانئ دولة الكویت باتباع جمیع ما جاء فیھا من بنود تتعلق بتأمین محتویات المرفق المینائي ضد المخاطر والحوادث وكیفیة إدارة الأزمات والكوارث بأنواعھا.

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