مجلس الوزراء يسمح للأندية الرياضية والصحية ومحلات العناية الشخصية بمزاولة نشاطها ويبقي على الحظرالجزئي

13 أغسطس 2020 || قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم السماح لبعض الأنشطة والمدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية وهي الأندية الرياضية والصحية – محلات العناية الشخصية «الصالونات والحلاقة والمنتجعات الصحية»،بالإضافة إلى محلات الخياطة والمشاغل،مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة.

كما قرر المجلس الإبقاء على حظر التجول الجزئي المفروض في جميع مناطق دولة الكويت، على أن يتم مراجعة هذا القرار في يوم الخميس الموافق 20/8/2020وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظھر الیوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما یلي: استھل الاجتماع أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح حول المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد من واقع المؤشرات والإحصاءات المتضمنة أعداد حالات الإصابة والشفاء والوفیات ومن یتلقون العلاج.

ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعیدین العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستیة ذات الصلة بجھود مكافحة انتشار فیروس كورونا المستجد واطلع على توصیات اللجنة الوزاریة لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولا: التأكید على عدم منح سمات الدخول «فیزا» بكافة أنواعھا لجمیع جنسیات العالم إلا بعد موافقة اللجنة الوزاریة لطورائ كورونا.

ثانیا: الموافقة على استئناف نشاط كرة القدم في إطار الاستعداد للبطولات القاریة والدولیة على أن تقام الأنشطة دون حضور الجمھور وذلك اعتبارا من 15 – 8 – 2020 مع الالتزام بالاشتراطات الصحیة بھذا الشأن.

ثالثا: اعتماد دلیلي الإرشادات الخاصة بأنشطة المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة المقدمین والمعدین من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعا: 1 – تكلیف الوزراء – كل في مجال اختصاصه – بتنفیذ متطلبات المرحلة الرابعة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة اعتبارا من یوم الثلاثاء الموافق 18 – 8 – 2020 وتكلیف اللجنة الرئیسیة لمتابعة تنفیذ الاشتراطات الصحیة المتعلقة بمكافحة فیروس كورونا المستجد بمراقبة تنفیذ الاشتراطات الصحیة وضمان الالتزام الجاد بھا في مختلف الأنشطة والقطاعات.

2 – السماح لبعض الأنشطة والمدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة وھي: «الأندیة الریاضیة والصحیة – محلات العنایة الشخصیة «الصالونات والحلاقة والمنتجعات الصحیة» بالإضافة إلى محلات الخیاطة والمشاغل مع الالتزام بتطبیق اشتراطات وزارة الصحة بھذا الشأن.

3 – الإبقاء على حظر التجول الجزئي المفروض في جمیع مناطق دولة الكویت على أن یتم مراجعة ھذا القرار في یوم الخمیس الموافق20/8/2020.

«إع»