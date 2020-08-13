«الصحة»: ضوابط خاصة لممارسة الأنشطة المسموح بها ستصدر قریبا

13 أغسطس 2020 || قال وكیل وزارة الصحة بالإنابة الدكتور عبدالرحمن المطیري إن قرار مجلس الوزراء الصادر الیوم بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة المدرجة سلفا في المرحلة الخامسة والأخیرة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة في ضوء جائحة فیروس كورونا المستجد خلال المرحلة الرابعة المقرر انطلاقھا الثلاثاء المقبل جاء إثر “استقرار الوضع الوبائي في البلاد”.

وذكر المطیري في مؤتمر صحفي عقد «عن بعد» في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أن ضوابط خاصة لممارسة ھذه الأنشطة ستصدر قریبا تستھدف الالتزام بالاشتراطات الصحیة.

وأوضح أن أنشطة المرحلة الخامسة التي سیتم السماح بمزاولتھا – خلال المرحلة الرابعة – تشمل إعادة فتح الأندیة الریاضیة والصحیة ومحال العنایة الشخصیة «الصالونات- الحلاقة – المنتجعات الصحیة» إلى جانب محال الخیاطة والمشاغل.

وأفاد بأن المرحلة المقبلة ستشھد السماح بالعمل في مقار مؤسسات القطاعین العام والخاص بنسبة تزید عن 50 في المئة من إجمالي قوة العمل فضلا عن ارتیاد المطاعم والمقاھي ووسائل النقل العام مع الالتزام بالتباعد الجسدي حرصا على سلامة الجمیع.

وحول أسباب بقاء معدل الإصابات بالفیروس المستجد المسجلة یومیا ما بین 600 و700 إصابة قال وكیل وزارة الصحة بالإنابة إن ذلك یأتي نتیجة “عدم التزام بعض المواطنین والمقیمین بالاشتراطات الصحیة” داعیا إلى الالتزام بالاشتراطات الصحیة خاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي “فإذا تم الالتزام بذلك فنحن على یقین بأن الأرقام ستنخفض بشكل أكبر”.

و بشأن خطط وتدابیر وزارة الصحة في حال حدوث موجة ثانیة من الفیروس أفاد المطیري بأن «الصحة» تضع الخطط لمراقبة الوضع المحلي وتقوم بعملیة الاستقراء وستكون على أھبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات في حینھا.

واستدرك قائلا “نتمنى أن نحصل في الأشھر المقبلة على التطعیمات المناسبة ونحن على یقین بأنه مع الالتزام بالاشتراطات الصحیة لن تحصل موجة ثانیة بإذن الله” .

«إع»