«المالية» تعلن تسجيل 6ر5 مليار دينار عجزا فعليا في السنة المالية الماضية

13 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة المالیة تسجیل 6ر5 ملیار دینارعجزا فعلیا في السنة المالیة المنتھیة 31 مارس الماضي بارتفاع قدره 68 في المئة على أساس سنوي وبانخفاض 8ر31 في المئة عن العجز المقدر في المیزانیة العامة.

وقالت «المالیة» في بیان صحفي اليوم إن الإیرادات النفطیة بلغت 369ر15 ملیار دیناربانخفاض قدره 6ر16 في المئة عن السنة الماضیة في حین بلغت الإیرادات غیر النفطیة 851ر1 ملیار دینار بانخفاض ناھز ال13 في المئة مقارنة بالسنة المالیة الماضیة.

وأوضحت أن إجمالي الإیرادات ناھز 220ر17 ملیار دینار بانخفاض 16 في المئة عن السنة الماضیة في حین بلغ إجمالي المصروفات 140ر21 ملیار دیناربانخفاض 2ر3 في المئة عن السنة الماضیة.

وذكرت أن المبلغ المستقطع لصالح صندوق الأجیال القادمة بلغ 722ر1 ملیار دینار في حین بلغ متوسط سعر برمیل النفط الفعلي للسنة المالیة 12ر61 دولار أمریكي.

وأفادت بأن المرتبات وما في حكمھا والدعوم شكلت ما نسبته 76 في المئة من إجمالي المصروفات فيما بلغت الدعوم 027ر4 ملیار دینار بانخفاض قدره 5ر17 في المئة عن السنة الماضیة نتیجة لانخفاض متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر في المیزانیة وكذلك للتشدید على تطبیق القوانین والقرارات والتأكید على إیصال الدعومات للمستحقین.

ولفتت إلى أن المصروفات الرأسمالیة بلغت 6ر2 ملیار دینار ما یشكل 12 في المئة من إجمالي المصروفات.

ونقل البیان عن وزیر المالیة براك الشیتان قوله إن العجز المسجل والبالغ 6ر5 ملیار دینار بعد احتساب النسبة المقررة وفق القانون رقم 106 لسنة 1976 لصالح احتیاطي الأجیال القادمة والبالغة 10 في المئة یعتبر عجزا طبیعیا نتیجة لانخفاض متوسط سعر برمیل النفط في السنة المالیة «2019 – 2020 » مقارنة بالسنة المالیة السابقة «2018 – 2019».

وأضاف الشیتان أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للسلطة التشریعیة لتعدیل القانون رقم 106 لسنة 1976 والذي یقضي بوقف استقطاع نسبة 10 في المئة لصالح صندوق احتیاطي الأجیال القادمة في أحوال العجز.

وذكر أنه في حال إقراره وتطبیقه على الحساب الختامي للإدارة المالیة للدولة عن السنة المالیة «2019/2020 » سینخفض عجز الموازنة لیبلغ 9ر3 ملیار دینار.

ولفت إلى أنه “لعل من أھم أولویات الوزارة في المرحلة الحالیة الاستمرار في معالجة ملف حساب العھد والذي شھد تحسنا كبیرا خلال العام الماضي إذ بلغ رصید حساب أصول العھد 6ر3 ملیار دینار بانخفاض 665 ملیون دینارعن الرصید في السنة المالیة السابقة والبالغ 3ر4 ملیار دینار إذ یعود الفضل إلى جھود العاملین في الوزارة وتعاون كافة الجھات الحكومیة”.

وأشار إلى إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة لاعتماده والمصادقة علیه مؤكدا أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدما في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطویر المالیة العامة.

«إع»