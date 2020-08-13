الناطقباسم الحكومة: الإبقاء على «الحظر الجزئي» لتمكين السلطات الصحية من مراقبة الوضع الوبائي

13 أغسطس 2020 || قال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم إن قرار مجلس الوزراء الصادر الیوم بالإبقاء على حظر التجول الجزئي في البلاد یستھدف تمكین السلطات الصحیة من مراقبة الوضع الوبائي ومعدل انتشار فیروس كورونا المستجد وأضاف المزرم خلال مؤتمر صحفي عقد «عن بعد» عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أن السلطات الصحیة حریصة على المرونة في التعامل مع قرارات ومراحل خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة.

وأوضح أن السلطات الصحیة سمحت بمزاولة بعض الأنشطة المدرجة سلفا في المرحلة الخامسة والأخیرة خلال المرحلة الرابعة المقرر العمل بھا اعتبارا من یوم الثلاثاء المقبل لكنھا رأت ضرورة الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازیة إذ “لا نود بلوغ مرحلة صحیة تنفلت بھا الأمور”.

وأفاد بأن ما یھم السلطات الصحیة لدى اتخاذھا أي قرار ھو “الانتقال الآمن التدریجي” بغیة التأكد من سلامة وصحة القرارات وعدم التسریع في الانفتاح إذ أن ھناك شواھد عالمیة أثبتت أن الانفتاح السریع یصاحبھ ارتفاع طردي في أعداد الإصابات.

ولفت إلى أن “قرارات مجلس الوزراء دون استثناء تتخذ وفق دراسة ورؤى وتوجیھات السلطات الصحیة فقط” مستدركا أن “القرارات المتخذة ذات جانب صحي لأن الأمر یتعلق بوباء ومطلوب الاستماع وبآذان صاغیة إلى تعلیمات السلطات الصحیة لذا فإن الانتقال من مرحلة إلى أخرى یتم بناء على قراءة وزارة الصحة”.

وحول اعتماد السلطات الصحیة للقاح معین أوضح المزرم أن وزارة الصحة تتواصل مع منظمة الصحة العالمیة في ھذا الصدد مشیرا إلى وجود لقاحات عدة مطروحة عالمیا لكن “«الصحة» ملتزمة بالمعاییر الصادرة عنھا وعن «الصحة العالمیة»”.

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