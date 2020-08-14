وزارة الصحة : 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة

14 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 699 اصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد «كوفید-19 «في الساعات ال24 الماضیة لیرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 75185 حالة في حین تم تسجیل 5 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 494 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكویتیة ان الحالات التي ثبتت اصابتھا وتم الاعلان عنھا الیوم تضمنت حالات مخالطة لحالات اكیدة الاصابة وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح السند انھا شملت 460 حالة لمواطنین كویتیین بنسبة بلغت 8ر65 في المئة و239 حالة لغیر الكویتیین بنسبة 2ر34 في المئة.

وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحیة بواقع 239 حالة في منطقة الاحمدي الصحیة و135 حالة في منطقة الجھراء الصحیة و124 حالة في منطقة حولي الصحیة و121 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة و80 حالة في منطقة العاصمة الصحیة.

وبین ان عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 115 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت اصابتھا بمرض «كوفید-19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7951 حالة.

وأشار السند الى ان عدد المسحات التي تم القیام بھا في الساعات ال24 الماضیة بلغ 4576 مسحة لیبلغ مجموع الفحوصات 581ر552 فحصا.

وجدد الدعوة للمواطنین والمقیمین لمداومة الاخذ بكل سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق استراتیجیةالتباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصیات وكل ما من شأنه الاسھام في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 641 اصابة في الساعات ال24 الماضیة لیبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفید-19 «740ر66 حالة.