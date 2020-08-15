«القصر» : 300 الف دينار دعم مالي تعليمي للمشمولين برعايتنا

15 أغسطس 2020 || اعلن مدیر عام الھیئة العامة لشؤون القصر بالإنابة المھندس حمد البرجس تقدیم دعم مالي تعلیمي للأسر ذوي الدخل الضعیف المشمولین برعایتھا بتوفیر أجھزة حاسب آلي بحوالي 300 الف دینار «نحو ملیون دولار».

وأكد البرجس لوكالة الانباء الكویتیة الیوم السبت حرص الھیئة على تقدیم ودعم كافة المشاریع التي تعود بالنفع على القصر المشمولین برعایتھا وبتوجیھات من مجلس إدارة الھیئة برئاسة وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الاسلامیة المستشار الدكتور فھد العفاسي.

وأوضح أن ھذا المشروع استفاد منه اكثر من 800 أسرة تنطبق علیھا ضوابط وشروط المساعدات الدوریة لافتا الى أن المشروع یواكب الاجراءات والتعالیم الصادرة من وزارة التربیة بشأن تطبیق نظام التعلیم عن بعد لكافة المراحل الدراسیة.

وذكر أن ذلك یترتب علیه ضرورة توفیر أجھزة حاسب الي تتماشى مع نظام التعلیم الالكتروني الذي انتھجته وزارة التربیة خلال جائحة كورنا «كوفید19 «مبینا أن ھذا المشروع یعد من المشاریع الخیریة الذي یتم تنفیذھا من ریع الاثلاث الخیریة التي ھي تحت وصایة الھیئة بما “یخدم ابناءنا القصر ویلبي احتیاجاتھم التعلیمیة”.

ومن جانب اخر أكد ان العمل جار من اجل إضافة خدمات الكترونیة جدیدة تسھم في إنجاز المعاملات دون الحضور لمقر الھیئة تماشیا مع اجراءات مجلس الوزراء وتطبیقا للاجراءات الوقائیة والاحترازیة التي تقرھا وزارة الصحة.