«التجارة» تطلق خدمات آلية لتسريع وتيرة إنجاز وتسهيل المعاملات

15 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمتین آلیتین عبر بوابة طلبات استقبال المراجعیین الإلكترونیة تساھم في تسریع وانجاز وتسھیل المعاملات بشكل آلي وفوري دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.

وقالت الوزارة في بیان الیوم السبت ان خدمتي «مستخرج السجل التجاري» و«إفادة لمن یھمھ الأمر» ستتم بشكل آلي وفوري بعد دفع الرسوم عبر البوابة الالكترونیة وذلك وفق خطة التحول الرقمي للاجراءات الحكومیة.

وأفادت أن إصدار تلك الخدمتین جاء تحسینا لخدمات العملاء والشركات وأصحاب المشاریع بحیث أصبح بالامكان طباعة مستخرج دون الحاجة إلى تحدید موعد مسبق أو زیارة فعلیة مما یلبي السرعة المطلوبة في انجاز المعاملات التجاریة وانخفاض الزیارات لمراكز الخدمة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة اطلقت الشھر الماضي بوابة استقبال طلبات المراجعین الكترونیا عبر خاصیة اللقاء الافتراضي والتي یتم عبرھا إنجاز المعاملات دون زیارة المراكز التابعة لھا تنفیذا لتوصیات مجلس الوزراء في وضع الاشتراطات الصحیة.