«الصحة»: 512 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 75697 و4 حالات وفاة

15 أغسطس 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 512 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد«كوفيد19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلادإلى 75697 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموعحالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 498 .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتهاوأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبحبذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد19» وما زالتتتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7680 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3356 مسحةليبلغ مجموع الفحوصات 555937 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطةالآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحساباتالرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصياتوكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 779 إصابة خلال ال24 ساعةالماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67519 .