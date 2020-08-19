«نزاهة» توقع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة غسل الأموال مع وحدة التحريات المالية

19 أغسطس 2020 || وقعت الھیئة العامة لمكافحة الفساد «نزاھة» مذكرة تفاھم مع وحدة التحریات المالیة تتعلق بالتعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وتمویل الإرھاب.

وقالت «نزاھة» في بیان صحفي اليوم إن المذكرة تأتي تتویجا للجھود التي تبذلھا الھیئة والوحدة في مجال بناء تكامل الأجھزة الرقابیة في مكافحة الفساد وتعزیز النزاھة والشفافیة وتفعیلا لتوجیھات سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء أخيرا خلال لقائه الجھات الرقابیة.

وأوضحت أن سمو رئیس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء أن المرحلة الحالیة تستوجب اعتماد نھج عملي في مواجھة الفساد تتكامل فیه كل الجھود والطاقات على نحو منظم یحقق التنسیق والتعاون بین الجھات الرقابیة بما یكفل انتظامھا ووحدتھا في مواجھة آفة الفساد.

ولفتت إلى أن المذكرة التي تدخل حیز النفاذ بمجرد التوقیع علیھا تھدف إلى إرساء إطار التعاون والتنسیق المستمر بین الطرفین وإلى تفعیل آلیة تبادل المعلومات بشأن الخاضعین لقانون الھیئة والمكلفین بتقدیم إقرارات الذمة المالیة باعتبارھم من الفئات المعرضة للمخاطر وتتضمن تحدید نطاق المعلومات المتبادلة وآلیة تبادلھا واستخدامھا في مجال التحریات وجمع الاستدلالات التي یجریھا الطرفان في جرائم غسل الأموال.

یذكر أن قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد «نزاھة» نص في مادة رقم 22 على اختصاص الھیئة بتلقي البلاغات والشكاوى بشأن جریمة غسل الأموال.

وأسست وحدة التحریات المالیة وفقا للقانون «106» لعام 2013 ولھا شخصیة اعتباریة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وتعمل بوصفھا الجھة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحلیل وإحالة المعلومات المتعلقة بما یشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جریمة أو أموال مرتبطة أو لھا علاقة بھا أو یمكن استعمالھا للقیام بعملیات غسل أموال أو تمویل إرھاب وفقا لأحكام ھذا القانون.

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