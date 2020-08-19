الدمخي : رفضت تعديل قانون المطبوعات لاحتوائه على مواد تفرغه من محتواه

19 أغسطس 2020 || أوضح النائب د.

عادل الدمخي أنه رفض تعديل قانون المطبوعات والنشر لعدة أسباب أولها إضافة مادة تفرغ القانون من محتواه وتضع قيودا فيها تزود أكثر من القيود السابقة، معتبرا ان القانون “مخيب للأمال”.

وبين أن إضافة ما ينص على تجريم زيادة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية للتمييز بين الناس وفقا للعرق أو الجنس أو اللون أو الأصل أو المذهب الديني ، كل هذه القيود تزود في تقييد الكتابة وتقيد القانون بالكامل.

وشدد على أن هذا التزود مرفوض ويقيد القانون بالكامل ، مبينا أن هذا القيد نسف القانون من الداخل.