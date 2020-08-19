حمدان العازمي يطالب باستعجال إقرار قانون تعديل «هيئة الزراعة » دعما للمزارعين

19 أغسطس 2020 || انتقد النائب حمدان العازمي الموقف الحكومي وما اعتبره الكيل بمكيالين تجاه تعديل “قانون الزراعة” ، مشيرا الى ان الشاليهات والقسائم الصناعية وبعض المزارع تؤجر وكلها املاك دولة .

وقال في تصريح عقب الجلسة “اذا كان هناك تخوف من استغلال الحيازات الزراعية في التربح من البيع والتأجير فمن الممكن ان يتم سحبها من المزارع غير المنتج لكن لا يجوز ظلم من ينتج وتستفيد البلد من منتجاته” .

واضاف ان هذا القانون يهم شريحة كبيرة من الشعب ولكن للأسف اتت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بفارق صوت واحد وتم تأجيل المداولة الثانية، مطالبا بالاستعجال في اقراره دعما للمزارعين.

وبين العازمي ان الحكومة خضعت لضغوط البعض ، مؤكدا انه لا يمكن ان يسكت على هذا الوضع وسيكون له موقف تجاه الحكومة ،اذا استمرت في موقفها المتخاذل تجاه المزارعين خصوصاً ان هناك المزارعين وقعوا عقود مع المحامين بسبب مشاكل نتجت عن القانون .

وتساءل العازمي عن الاسباب التي تمنع من تغليظ العقوبة على كل من يحوز مزرعة او قسيمة صناعية غير منتجة ، مشيداً بالموقف الوطني للمزارعين خصوصا خلال ازمة كورونا.

ولوح العازمي بمساءلة الحكومة سياسيا حول هذا التمييز بين المواطنين وظلم المزارعين من اجل مجموعة لا تعرف حتى اعداد المزارعين وانتاجهم لاسيما ان الحكومة في البداية وافقت على القانون ومن ثم غيرت رايها بإيعاز من الغير.