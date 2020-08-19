عبد الله الكندري : تعديل «المطبوعات والنشر» خطوة أولى في طريق تعديل القوانين لمزيد من الحريات

19 أغسطس 2020 || قال النائب عبدالله الكندري إنه تم تعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، مبيناً أنه يهدف إلى إلغاء الرقابة المسبقة على إصدار الكتب.

وبين الكندري أن هذه خطوة أولى في طريق تعديل القوانين لمزيد من الحريات، مشيراً إلى أنه قدم مقترحات سابقة بتجريم الحبس والسجن لمن يتحدث أو يغرد أو يعيد التغريدة إلا أنها لم تنظر.

وأضاف أنه كان هناك تصويت على إلغاء المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر الخاصة بأي عقوبة أشد، موضحا أنه إذا كانت العقوبة تصل إلى 50 ديناراً في هذا القانون وكانت هناك عقوبات أشد في قوانين أخرى لمن يتحدث أو يغرد فيطبق مع الأسف القانون الخاص بالجرائم الالكترونية.

ولفت إلى أنه كان حريصا على تعديل هذا الأمر، إلا أن المجلس صوت بغالبية 26 صوتاً مع إبقاء هذا النص و20 نائباً طلب إلغاء هذا النص وبذلك تم الإبقاء على المادة.

وشدد على أنه سوف يستمر على هذا الخط بتعديل القوانين التي تقيد الحريات والقوانين التي تكبل الناس في الحديث.

وأضاف أن هناك خنجراً على خاصرة حرية الرأي في الكويت ، متوقعا ان يكون هناك تعديلا على جميع القوانين المقيدة للحريات.