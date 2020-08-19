السبيعي : تغيير موقف الحكومة بشأن التعديلات على «هيئة الزراعة» نفس غير مقبول

19 أغسطس 2020 || اعتبر النائب الحميدي السبيعي ان تغيير موقف الحكومة فيما يخص التعديلات على قانون هيئة الزراعة يعتبر نفس غير مقبول وتكلفته عالية.

وقال السبيعي ان تقرير لجنة المرافق العامة عن الحيازات الزراعية كان مدرجاً على جدول اعمال جلسة مجلس الامة اليوم، موضحاً انها تنقسم الي ثلاثة انواع منها زراعية وصناعية وقسائم بحرية وهي الشاليهات.

وأشار إلى النائب الراحل نبيل الفضل قدم اقتراحاً في عام ٢٠١٤ عن الحيازات الزراعية بشأن انتقال الملكية بعد 5 سنوات من الانتاج وليس من التملك.

وتابع السبيعي لم تقدم اي تعديلات على الحيازات الصناعية او البحرية التي تتيح لصاحب الشاليه تغيير الملكية في نفس اليوم من خلال بيعها او تأجيرها بالباطن.

وأوضح ان القسائم الصناعية لا رقابة عليها ومع ذلك لأصحابها احقية البيع والتأجير والتجزئة على الرغم من عدم قانونية ذلك ودون حسيب ولا رقيب.

واكد السبيعي ان من وقف مع الكويت في ازمة كورونا هم اهل المزارع، مثمناً دورهم حين تم ايقاف الانتاج الزراعي المستورد.

وأشار إلى أنه في قانون الزراعة في حال عدم الانتاج وعدم انشاء مساحة ٥٪ من البناء، فان القسيمة الزراعية يتم سحبها بعد ثلاثة سنوات، ولذلك فإن لجنة المرافق قللت المدة إلى عامين لتحويل الملكية وفترة سماح عام للإنتاج.

من جانب آخر قال السبيعي تم التصويت اليوم على قانون الاعلام في مداولتين معتبراً أن الحكومة تفرق وهذا ليس من صالحها في المرحلة المقبلة.